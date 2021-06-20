Как Кочарян дурачком прикидывался

По мере приближения внеочередных парламентских выборов в Армении, борьба между идеологическими врагами, и.о. премьер-министра Николом Пашиняном и экс-президентом Робертом Кочаряном набирает обороты. Оба претендента на премьерское кресло используют любые средства, чтобы макнуть соперника в грязь, дабы обрушить рейтинг неприятеля.

Но сейчас речь пойдёт именно об инструментариях борьбы Кочаряна, который раскручивает слабость своего оппонента во внешней политике. Кочарян в ходе агитационной кампании по Армении регулярно толкает речи жителям страны, как "Пашинян сдал Карабах" и что "переизбрание Пашиняна станет концом Армении".

При этом Кочарян без всякого стеснения утверждает, что если бы во время Второй карабахской войны во главе страны был он, то якобы было бы возможно удержать фронт, который ежедневно рушился на глазах всего мирового сообщества. Ну а самым эпическим моментом выступления Кочаряна стало его заявление о том, что 44-дневная война началась из-за т.н. "инаугурации" в Шуше. Кочарян назвал ее "очень чувствительной темой".

С самого начала переговорного процесса по Карабаху, когда во главе Армении находился тот же Кочарян, Ереван постоянно торпедировал мирное решение конфликта. В то время когда Азербайджан предлагал армянам в Нагорном Карабахе широкую автономию, армянская сторона выдвигала требования с признанием так называемой "нкр", тем самым давая понять, что ни на какие компромиссы они идти не собираются.

Кочарян и возглавляемый им "карабахский клан" на протяжении нахождения у власти довели страну до нищеты. Режим Кочаряна способствовал процветанию взяточничества и коррупции. Вот почему большая часть армянского общества ненавидит Кочаряна и его окружение. Именно в период правления Кочаряна Армения была отдана на съедение выходцам из "карабахского клана", цель которых заключалась только в одном - разворовать оккупированные территории Азербайджана, а затем и саму Армению.

Азербайджан одержал историческую Победу в прошлом году, покончив почти с 30-летней несправедливостью раз и навсегда. И победил бы в любом случае, даже если бы у власти был не Пашинян, а тот же самый неудачник Кочарян. Армянская армия как была слабее азербайджанской при Кочаряне и Саргсяне, так и сейчас при Пашиняне существенно отстаёт в военно-техническом оснащении и моральном духе военнослужащих. Учитывая пристальное внимание азербайджанского руководства к модернизации армии, перевес в пользу Азербайджана скорее будет только возрастать.

Что касается "очень чувствительной темы", то к сведению Кочаряна нет никакой "Шуши". У этой жемчужины азербайджанского Карабаха есть общепринятое название - город Шуша. И Кочарян это прекрасно понимает, но перед выборами решил валять дурака, вешая очередную лапшу на уши армянскому народу. В 1998 году изворотливые трюки Кочаряна принесли свои плоды. Как будет в 2021 году - покажет время.

Байрам Эльшадов