Армянам нравится мечтать: погоня за очередным миражом

Кому и кобыла невеста. Известная поговорка. Но, использовать в реальной политике, говоря научным языком, антропоморфический подход к созданию брачной ячейки - занятие забавное, но бесполезное, если не сказать глупое. Приведу пример. В Армении нашли новый повод для радости. Дело в том, что 26 июля посол США в Армении Линн Трейси в сопровождении представителей МО Армении посетила Гегаркуникский район, граничащий с Азербайджаном.

Командующий соединением, генерал-майор с вызывающим смех в Азербайджане именем и фамилией Араик Арутюнян, представил американскому послу ситуацию на армяно-азербайджанской границе, после чего была организована поездка на границу в районе Верхней Шоржи. Посол Трейси подтвердила озабоченность США в связи с инцидентами на армяно-азербайджанской границе и подчеркнула, что США отвергают применение силы при делимитации границ.

"Замечательная" позиция. Вместо осуждения официального Еревана за отказ от выдачи всех карт минных полей, что приводит к гибели мирного азербайджанского населения, посол США в РА пускается в общие рассуждения. Вместо, опять таки, осуждения официального Еревана за отказ от осуществления конкретных шагов по установлению мира, а делимитация границ является конкретным шагом в данном направлении, к чему руководство Азербайджана призывало не раз, посол Трейси озвучивает странную, мягко говоря, позицию.

Не указывается, насколько глубокой была ее озабоченность, сколь часто поднималась правая или левая бровь Линн Трейси. Но она подчеркнула, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержены работе со всеми странами для достижения долгосрочного политического урегулирования карабахского конфликта. В то же время, США вновь призывают стороны вернуться к переговорам на уровне сопредседателей Минской группы.

Все это вселило в души граждан РА оптимизм. Хотя, в реальности, для него нет никакого повода. Да, посол США озвучила желание своей страны вернуться к переговорам на уровне МГ ОБСЕ. Но, это было всего лишь пожелание. Реальность совсем иная. Азербайджан освободил, находившиеся под армянской оккупацией на протяжении почти трех десятков лет, свои территории без помощи США и МГ ОБСЕ. Более того, США были единственной страной мира, которая открыто, официально и ежегодно выделяла финансовую помощь карабахским сепаратистам.

Несмотря на все это, Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, которая велась на нашей территории, а не на территории Армении. И теперь, опять же вопреки планам США и Франции, наша страна восстанавливает освобожденные территории. И реализует там все, что считает правильным для себя и всего Южного Кавказа. Понятное дело, что в Вашингтоне пытаются успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Но, даже тут они выбрали неправильную тактику и стратегию. Попытки игнорирования новых реалий ошибочны. Правильнее было бы признать их, а с ними и важнейшую роль Азербайджана в качестве государства, успешно реализовавшего все важнейшие региональные проекты. В этой связи напомню фрагмент из интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу АзТВ.

"Давайте вспомним, когда мы выдвинули инициативу прокладки железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Европа не поддержала нас. Америка не только не поддержала, но и выступила против. Я помню все это. Сколько усилий в то время мы приложили, чтобы Соединенные Штаты Америки не нарушили данный проект, потому что в то время Америка имела очень большие возможности влияния на Грузию. Мне известно, что Грузию открыто убеждали не участвовать в этом проекте. Я хорошо помню историю. Почему? Из-за Армении. Армянское лобби, которое и сегодня диктует свою волю в столицах больших стран, мобилизовало в то время все силы, чтобы это не состоялось, потому что Армения остается в стороне. Но причиной того, что Армения осталась в стороне, является сама Армения. Я говорил, прекратите оккупацию, и коммуникации откроются, так же, как говорю, сейчас, и мы делаем это. Поэтому в то время мы даже обратились за кредитами. Но никто не откликнулся. Мы сами - Азербайджан, Турция и Грузия - сделали это. Причем вам известно, какую финансовую нагрузку взял на себя Азербайджан. Но сегодня эта самая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, другая инфраструктура - порт, свободная экономическая зона, в перспективе Зангезурский коридор вызывают большой интерес", указал глава нашего государства.

Перед нами пример того, как Азербайджан сумел переломить ход событий, реализовав крупнейший региональный проект, за пределами которого осталась Армения, вопреки попыткам сорвать его со стороны мирового армянства и США. Точно так же, наша страна вернула свои земли, находившиеся под армянской оккупацией. И реализует сейчас кучу важнейших проектов, преобразуя весь регион сообразно своим национальным интересам.

И вот, проведено первое трехстороннее собрание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана Мустафы Шентопа, Сахибы Гафаровой и Асада Кайсера. Как к этому относятся в США- никого в Баку, Анкаре и Исламабаде не интересует. У наших стран своя повестка. При этом, США могли бы завоевать к себе уважение, займи они иную позицию до войны, в ходе нее и по ее окончании. Но, в США же тоже исходят из каких-то своих интересов, совершая, с нашей точки зрения, огромные ошибки. В Баку их видят и делают выводы.

В частности, в нашей стране сделали выводы из отказа посла США в Азербайджане посещать освобожденную Шушу. У нас в стране также запомнили и то, что посол США не посетил Кельбаджарский район, где также сейчас и в последние дни сложилась очень напряженная ситуация после того, как Армения вновь нарушила режим прекращения огня. Напомню, что армянский снайпер застрелил азербайджанского военнослужащего - гизиря Фармана Ягублу. Но, посол США в нашей стране так и не соизволил выразить соболезнование семье погибшего.

Более того, заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд цинично и лживо обвинявшая Турцию в обострении региональной безопасности. Все это, мягко говоря, не прибавило авторитета Соединенным Штатам в нашей стране. Да, в Армении умудрились сделать из всего происходящего далеко идущие выводы. Там вовсю рассуждают о важности отказа от любых форм сотрудничества с Россией с переориентацией на США. Бред? Конечно. Но ничего иного в репертуаре армянской стороны просто нет. Там давно живут мифами, а не реалиями. Те рады, образно говоря, каждой новой "кобыле", видя в ней себе невесту. О том, что такая позиция ничего, кроме смеха, не вызывает, в Армении стараются не задумываться...

Акпер Гасанов