Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил "Газете.Ru" свои слова о том, что жена телеведущего Владимира Соловьева якобы изменяла ему с азербайджанцем. По мнению юриста, это повлияло на отношение Соловьева к представителем азербайджанского народа. Сам телеведущий опроверг заявление Пашаева об изменах супруги и назвал его "несчастным человеком".

Как отметил Эльман Пашаев, он с сочувствием относится к якобы имевшей место семейной драме Владимира Соловьева. По словам юриста, в связи с изменами жены телеведущий получил психологическую травму - и теперь срывается на всей азербайджанской нации в своих эфирах.

"Насколько мне известно, любовником его бывшей жены был азербайджанец. Она ему изменила, и Соловьев с ней развелся. Я его понимаю и сочувствую его проблемам с женой, но при чем тут азербайджанская нация? Думаю, у него осталась травма после случившегося. Однако Соловьеву нужно понять, что азербайджанская нация не несет вину за его проблемы", - сказал Пашаев.

Бывший защитник актера Михаила Ефремова также выразил мнение, что "ненависть Соловьева к азербайджанцам" могла стать следствием не только того инцидента, но и общей усталости от работы, которая повлияла на эмоциональное состояния ведущего.

"К нему - как к профессионалу - я отношусь с большим уважением. Однако ненависть Соловьева к азербайджанцам - это констатация факта, а не провокация. У него на слово "азербайджанец" идет пена изо рта - как из пожарного шланга. Мне кажется, что Владимиру просто нужно отдохнуть, сходить ко врачу. Ведь он работает с утра до вечера.

Эта усталость очень накладывается на эмоциональное состояние. Я не намекаю, что он больной или псих, но видно, что человек просто устал", - подчеркнул адвокат.

Согласно Пашаеву, Соловьев на постоянной основе "занимается разжиганием национальной розни внутри страны и сталкивает людей лбами".

"Нельзя этого делать. Нужно принимать какие-то меры, - добавил он. - Какое отношение будет у людей после просмотра программ с его участием по телевизору? Налаживание отношений между народами - единственное, что меня интересует".