Задержанный армянами в Агдере Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан

Задержанный армянами в Агдере военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.