https://news.day.az/politics/1377367.html Задержанный армянами в Агдере Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан
Задержанный армянами в Агдере Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан
Задержанный армянами в Агдере военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
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