Армяне трудоустроили с позором уволенную с "Матч ТВ" Тину Канделаки

Ну что ж. Рано или поздно это должно было случиться. Тину Канделаки, широко известную в узких кругах и всячески выпячивающую свое армянское происхождение, которая являлась генеральным продюсером "МАТЧ ТВ" и главной причиной, почему россияне не любили этот спортивный канал, после череды провалов и громких скандалов, с позором выгнали с рабочего места.

Ввиду деструктивной деятельности мадам Канделаки "МАТЧ ТВ" долгое время терпел много критики. Россияне то и дело говорили о том, что ее необходимо убрать и улучшить работу телеканала. Так например, одним из самых громких скандалов стал скандал 2020-го года, когда канал во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею телеканал показал финальную игру 2011 года. Из-за этого некоторые зрители решили, что российская сборная одержала победу. Среди тех, кто поздравил в социальных сетях российских хоккеистов с победой, оказался даже бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Да, в 2011 году россияне победили канадцев со счетом 5:3. Но это был 2011-й, а не 2020-й... Болельщики были не расстроены. Они были взбешены, о чем свидетельствовали многочисленные отзывы о трансляции в социальных сетях и СМИ.

С критикой в адрес Канделаки и "МАТЧ ТВ" выступала и спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова, которая является одним из самых влиятельных лиц в российском футболе. По словам Салиховой, "Матч-ТВ" часто занимается фальсификациями, в особенности с фотографиями. "Они фотошопят. Пенальти надо дать - они повторы не показывают. Руки у других команд - руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают руку", - рассказала она Собчак, которая спросила о предвзятом отношении канала к "Спартаку". В интервью Ксении Собчак она также отметила, что у Тинатин Алавердян (настоящая фамилия Канделаки) все очень плохо с адекватностью.

Для армянской крови, которая, по всей видимости, превосходит по количеству в жилах Канделаки кровь грузинскую, характерно подтасовывать факты и подводить их под нужный результат. Мадам Тина - весьма далекий от спорта человек, и в России до сих пор не могли понять, почему именно она оказалась генеральным продюсером спортивного телеканала.

Минусов в спортивного канала под руководством Тины было много, однако, эта радостная для россиян новость об увольнении оказалась не весьма хорошей. Армяне, которые фактически контролируют или влияют на большую часть российских медиа, трудоустроили ее в "Газпром Медиа" на пост аж заместителя гендиректора. Тут она продолжит отвечать за "развитие проекта, но также будет курировать развлекательные каналы" (ТНТ, ТВ-3, "Пятница" и другие) и запуск и развитие информационного агентства "Матч". Короче говоря на "МАТЧ ТВ" все еще останется тяжелая рука Канделаки.

Одним из первых это своего рода увольнение прокомментировал известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин, который постоянно воюет с нею.

"Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно", - с сарказмом привёл Уткин слова Владимира Высоцкого в своём Telegram-канале, намекая, что Канделаки не осталась в проигрыше, так как её тут же посадили в новое кресло. Также он предложил Тину на роль Сталина.

"Когда Бузова закончит играть в спектакле про молодого Сталина, для продолжения хайпа я подсказываю ещё одну актрису, способную сыграть в жанре травести, прямо на главную роль - Сосо Джугашвили. Потому что я за прекрасное", - написал в своём блоге спортивный журналист.

Очень они похожи - все эти Канделаки, Симоньяны, Кеосаяны и другие паразиты на теле российского телевидения, медиарынка и государственного бюджета. Их всех - таких русских до мозга костей, пламенных патриотов России, интересуют совсем не интересы страны, которая приютила их или их предков. Патриоты они только на словах, а на деле - многочисленными армянскими фамилиями на медиарынке РФ движут только шкурные, личные интересы. Заработать, наворовать побольше, не стесняясь ничего - вот их единственная формула.

Мы ранее неоднократно писали о засилье армян в России, о том, как они постепенно опутали российский медиарынок, правоохранительные органы и государственные ведомства. Все это канделаки, симоньяны и прочие используют для наращивания своих возможностей, для того, чтобы продвигать своих людей все выше и выше. В России они самые русские. В США - самые американские, во Франции - французы до мозга костей. Но на самом деле они всегда остаются армянами, которым плевать на страны и народы, которые их приютили. Эти страны и народы будут преданы при первой же возможности - если армянам будет это выгодно...