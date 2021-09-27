Полководческий талант Президента Ильхама Алиева предопределил Победу Азербайджана в войне XXI века

Сегодня в Азербайджане - день памяти шехидов карабахской войны.

Год назад, 27 сентября 2020 года, мы, проснувшись утром, узнали, что началась война. Никто не был удивлен или ошарашен. О том, что война неизбежна, говорило все - и поведение врага, и ситуация, закручивающаяся вокруг теперь уже бывшего карабахского конфликта.

Все к этому шло, сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Неизбежность войны стала ясна после товузских событий. И даже больше - после апрельских боев мы, если так можно выразиться, вышли на стартовую позицию. А товузские события июля 2020 года окончательно убедили нас, что войны не миновать и надо готовиться к серьезным действиям за освобождение наших земель. Боестолкновение на товузском направлении госграницы сделало вопрос новой войны очень осязаемым. Ожидались новые провокации армянской стороны, которые последовали и привели к возобновлению горячей фазы конфликта и его полному разрешению.

Не раскрою тайны, если скажу, что когда была объявлена частичная мобилизация резервистов, когда в военкоматах выстроились очереди из желающих записаться на сборы, предчувствие войны уже витало в воздухе. Все мы чувствовали, что война близка. Я как военный, конечно, ощущал это немного больше, просто не знал точную дату. Но, в принципе, все предшествовавшие события буквально кричали о том, как будут развиваться события. Обстановка накалялась. Мы ожидали каждый день провокаций. Так, в августе на Геранбойском направлении был перехвачен разведчик - старший лейтенант разведгруппы. Поэтому у нас была информация о том, что ожидается крупная провокация, и приняли предупреждающие меры. Мы ждали.

Помню, после июльского обострения на границе Президент Азербайджана дал старт наступательной дипломатии. Он провел за короткое время огромную работу. Это еще большее сближение с Турцией и Пакистаном, которые в дальнейшем открыто и на официальном уровне поддержали Азербайджан и в некоторой степени застраховали нас от определенных рисков. А риски были, и серьезные. Даже после завершения войны мы видели, что многие страны, в том числе входящие в Минскую группу, не могут воспринять факт нашей победы. Что же тут говорить об остальных.

Президент Ильхам Алиев заранее предупреждал армян о том, к чему могут привести их провокации, какие они понесут потери, о том, что очередная провокация может стать для них последней. Он также предупреждал о грядущей войне и мировое сообщество. Выступая на 76-й сессии ООН, он напомнил, что 24 сентября прошлого года предупреждал на Генассамблее, что "враждебные азербайджанофобские заявления и провокации руководства Армении свидетельствуют о подготовке Армении к новой военной агрессии против Азербайджана". Так и случилось. В ответ на очередную армянскую провокацию Азербайджан принял решение о начале широкомасштабной контрнаступательной операции. Это было очень верное решение, потому что провокаций в дальнейшем было бы больше, учитывая те заявления, что делались в Ереване о "новых территориях", "чаепитии в Баку" и тому подобном. Все это говорило о том, что у Армении далеко идущие намерения.

На геополитической арене Президент Ильхам Алиев создал те условия, о которых говорил еще после апрельских боев. Он говорил, что если Армению и Азербайджан оставят один на один, то азербайджанские ВС за короткий срок разгромят оккупационные группировки и восстановят территориальную целостность страны. Думаю, он говорил именно о таком моменте, который сложился к 27 сентября 2020 года. Важную роль, кстати, сыграло и успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Все это в комплексе определило развитие ситуации в нашу пользу.

Но времени у нас было немного. Время на разгром агрессора у нас было ограничено. На мой взгляд, все вопросы были мастерски отработаны со стороны Президента и привели к победе. Он доказал, что действительно знал, что, как и когда нужно делать. Президент - это тот человек, который несет ответственность за весь народ, за страну и за все последствия. Он не имел права ошибаться. И армия, которую он сам создавал, сам вооружал, сам готовил как Верховный главнокомандующий, выполнила поставленную задачу.

На что рассчитывала Армения? На свои мифы. В принципе, в какой-то степени я могу их понять. Тридцать лет они сидели в обороне в одном и том же месте, сделали все возможное и невозможное - у них была обеспечена оборона и наземная, и подземная, и прочая. Но они просчитались в том, что делали расчет на то вооружение, которое у них имелось, не учли возможностей Азербайджана. Они не учли, что Азербайджан не только закупил современное вооружение, но и подготовил профессиональные кадры. Они думали, что против них выйдут солдаты срочной службы, но не учли того факта, что 70 процентов военных специалистов в нашей армии - это профессионалы, контрактники. Против армянских танков выходили экипажи не из призывников, а из профессионалов, прослуживших на своей машине много лет.

Они всего этого не учли. А самое главное - они не учли геополитическую ситуацию. Они ожидали, что Азербайджан ответит на их провокацию, а тут подоспеет "старший брат", вызовет к себе и укажет каждому, что ему делать. Такая самоуверенность армян, наверняка, опиралась на поддержку со стороны - тех же Франции и США. Мы все помним, как эти страны реагировали на нашу победу.

Ну и, конечно, злую шутку с армянами сыграла вера в миф о своей непобедимости. Они убедили себя, что пусть, мол, Азербайджан только попробует воевать, армяне еще более расширят оккупацию, дойдут чуть ли не до Баку. Все это не отвечало реалиям, их действительному состоянию. Они даже батальонные учения не могли провести из-за недостатка техники. Конечно, Россия давала им в кредит вооружение, диаспора помогала (и не только она), использовались наемники. Но боевая подготовка армии зависит не от этого. Сравним. Азербайджан проводил учения с участием десяти, даже двадцати пяти тысяч личного состава. Это огромные затраты, и у Армении таких возможностей нет.

Одним словом, мы свою победу, как поется в песне, приближали как могли. А Армения жила пьяными плясками в Шуше и безумными фантазиями. Они обманывали свой народ, не утруждаясь даже элементарными расчетами, которые показали бы, по каким параметрам Армения отстает. Один только оборонный бюджет Азербайджана равнялся госбюджету Армении в целом. Армян погубило то, что они не смогли правильно оценить свои возможности и сделать правильные выводы.

Половину работы на пути к победе сделала наша армия, другую половину - Верховный главнокомандующий, усилиями которого появился на свет исторический документ, подписанный 10 ноября главами Азербайджана, России и Армении. Согласно трехстороннему заявлению были без единого выстрела освобождены три района. В истории вы не встретите ничего подобного, чтобы три района, занимающих значительную территорию, были возвращены без боя. Хотя противник и был уже деморализован, освобождение этих важных в стратегическом плане районов стоило бы нам новых потерь. Даже сегодня, год спустя, мы еще не до конца осознаем значение той победы. Оно огромно.

Роль Президента как главы государства, мудрого политика и талантливого полководца неоценима. За победу мы благодарим наших солдат и офицеров, склоняем головы перед памятью шехидов, чтим героев и ветеранов. При этом всегда надо помнить, что основная ответственность за происходящее и за последствия лежала на плечах одного человека - Президента Ильхама Алиева. И он нес эту ношу с честью.

Президент Ильхам Алиев все просчитал и все предвидел. Все учения проводились не просто ради галочки, на них создавался сценарий освобождения территорий. Создавался театр военных действий, приближенный к тому, где мы должны будем решать свои задачи. Мы отработали все возможные варианты. И не один раз. У нас были отработаны и Муровдаг-Кяльбаджарское направление, и Агдам-Ханкендинское, и Физули-Джебраильское. То есть мы к победе готовились. Эта подготовка требует кропотливого труда и точных расчетов. Если вы обратили внимание - контрнаступательная операция развивалась на разных направлениях, и везде мы добились успеха. Мы прекрасно изучили врага, знали обстановку, делали нужные выводы, знали, где и какими силами нас ожидает противник.

Народ должен знать, что планы всех учений утверждал лично Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Планы широкомасштабных учений осуществляются за подписью Верховного главнокомандующего. Ему докладывается обо всем, он был в курсе всех мелочей. Боевые действия тоже управлялись из центра, под руководством Верховного главнокомандующего. В дни войны помимо других талантов главы государства мы увидели и его полководческий талант. Из всех докладываемых вариантов он выбирал наиболее оптимальный. И выбирал безошибочно. Как мастер-классом можно назвать интервью Президента Азербайджана иностранным журналистам в период войны, такое же мастерство он демонстрировал при выборе тех решений, которые были более оптимальны и наиболее продуктивны.

Боевые действия на различных направлениях были просчитаны заранее. Мы примерно знали, что нас ожидает, на какой глубине, какие силы могут подключиться. С другой стороны, именно начало боев - на Муровдаге, в Суговушане - заставило противника сосредоточить основные усилия именно там. Армяне не ожидали, что мы, ведя бои в южном направлении, дойдем до Губадлы. Они считали, что это второстепенное для нас направление, а главное - Агдам и Ханкенди. Да, это направление в качестве главного отрабатывалось в ходе учений. Но когда война началась, Верховный главнокомандующий выбрал то направление, которое было нужно. И не ошибся. Эти решения привели нас к победе. А противник вообще не ожидал, что мы, продолжая наступление в южном направлении, неожиданно выйдем к Шуше. Это было для них громом среди ясного неба, они вообще не думали, что война пойдет по этому сценарию, что, оставляя в стороне двадцатитысячную группировку армян, азербайджанская армия небольшим отрядом войдет в Шушу.

Мы еще много будем анализировать события той войны. Не случайно военные аналитические центры ведущих стран мира изучают операции азербайджанской армии. Та же шушинская операция уже вошла в военные учебники, а вторая карабахская война названа войной XXI века.

Я никогда не сомневался в том, что рано или поздно территориальная целостность страны будет восстановлена. Я всегда поднимал во время застолий тост за победу. В первые дни войны я был в напряжении, но не потому, что сомневался в нашей армии, а потому что опасался, как бы нас опять не остановили как в апреле 2016-го, как бы не помешали. Весь мир кипел и поддерживал Армению, и державы в любой момент могли надавить на маленькое государство Азербайджан и сказать "стоп". Мы не боялись войны, мы были уверены в нашем солдате и в нашем оружии, в патриотическом духе армии, в единстве нашего народа. Единственное, чего мы опасались, - как бы нас не остановили. Поэтому мы торопились. Мы продвигались, можно сказать, семимильными шагами. Взломать ту систему обороны, которую построили армяне за тридцать лет, было непросто. Но мы сделали это в короткие сроки, а потом каждые три-четыре дня освобождали по нескольку населенных пунктов. Такое быстрое продвижение говорило о том, что у нас не было времени и нужно было торопиться выполнить поставленную задачу.

Хочу сказать еще вот о чем. Вторая карабахская война показала, что в Азербайджане сформировалось новое поколение командиров. Тех, кто во время атаки кричат не "вперед!", а "за мной!". Не случайно среди шехидов так много офицеров, младших и старших командиров. В том числе среди командиров подразделений специального назначения. Командиры азербайджанской армии наравне с солдатами шли в бой, вдохновляли личный состав и показывали пример патриотизма и мужества.

Все эти факторы стали звеньями нашей победы. Ни одно звено нельзя убрать из этой цепи.

Лейла Таривердиева