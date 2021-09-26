Президент Ильхам Алиев на Генассамблее ООН поставил правовую точку в карабахском конфликте

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН еще более укрепило Азербайджан в качестве одной из стран, определяющих ряд мировых и региональных процессов.

Благодаря опыту и инициативам Президента Ильхама Алиева, признанного на международном уровне в качестве одного из ведущих мировых политиков нового поколения, Азербайджан уверенно осуществляет трансфер в клуб государств с устойчивой основой и программой развития как минимум на ближайшее десятилетие.

Дефицит лидерства становится одной из наиболее заметных проблем в условиях трансформации мирового порядка, когда на глазах широкой международной аудитории осыпается имидж глав тех или иных авторитетных стран, тем самым постепенно девальвируя и статус государств, которые они представляют. И прямо противоположная тенденция формируется с подачи Президента Ильхама Алиева, поднявшего имидж Азербайджана на высокий уровень международного признания.

Если провести контент-анализ инициатив и проектов, предложенных и реализуемых Азербайджаном, и, непосредственно, главой государства, то становится очевидным, что наша страна сегодня формирует позитивную, созидательную повестку для мира и региона.

В частности, Азербайджан продемонстрировал один из самых результативных опытов председательства на уровне такой крупнейшей международной платформы, как Движение неприсоединения. В течение последних двух лет голос этой организации стал приобретать все более значимый вес в вопросах международной координации. На платформе Движения неприсоединения Президент Ильхам Алиев, как лидер председательствующей страны, одним из первых выступил с глобальными инициативами в период пандемии. Консолидация участников Движения, как и рост авторитета этой организации, продолжают наращиваться. В результате Азербайджан получил почетное право еще на один год продлить свое председательство в этой организации.

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Президент Азербайджана вновь выступил с идеей глобального значения, предложив создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Значимость этой инициативы будет подтверждать каждый последующий год после пандемии, учитывая масштаб разрушительного воздействия на экономику и социум по всему миру и необходимость объединения усилий всего мирового сообщества по выходу из кризиса.

На региональном уровне Азербайджан наращивает свою роль в качестве узлового логистического хаба, способствуя реализации таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад.

Президент Ильхам Алиев сообщил в своем выступлении, что "Азербайджан превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии". А это открывает большие перспективы развития в пространстве нескольких связанных регионов. Эффект от реализации данных проектов способен запустить процессы оживления в экономиках стран, задействованных в этих перспективных транспортных коридорах.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне открыла шлюзы для большой региональной и межрегиональной экономической кооперации, и это тоже является следствием дальновидной и прагматичной политики Азербайджана, генерируемой Президентом Ильхамом Алиевым.

Только за период между двумя последними сессиями Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан перешел в статус страны-победителя, а глава государства - в архитектора новой региональной реальности. Если на минувшей сессии Генассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев еще апеллировал к международному сообществу и ведущим международным организациям с призывом к исполнению принятых ими же резолюций и применению международного права, то на текущей сессии Президент Ильхам Алиев продемонстрировал самостоятельный опыт Азербайджана в разрешении конфликта в полном соответствии с Уставом ООН.

Фрагменты выступления Президента Ильхама Алиева на Генассамблее ООН сегодня разбирают по блокам и анализируют в экспертных и медийных кругах многих стран мира. Новое всегда сложно воспринимается, и только политики с такой сильной личностной и государственной позицией, как Президент Ильхам Алиев, могут взять на себя смелость рушить политические атавизмы и прививать новые подходы и здоровые принципы.

Президент Ильхам Алиев уже с трибуны ООН, как высшей международной инстанции, поставил правовую точку в карабахском конфликте и зафиксировал применение новой терминологии, соответствующей сложившейся реальности и принципам международного права.

Таким образом положено начало упразднению терминологии, связанной с карабахским конфликтом, в международной правовой практике. Пройдет всего несколько лет, и с подачи Президента Ильхама Алиева из политического лексикона навсегда уйдут определения "карабахский конфликт", "Нагорный Карабах" и попытки требования "статуса" для марионеточного образования, некогда искусственно созданного на территориях Азербайджана.

Пройдет всего несколько лет, и инициативы Президента Ильхама Алиева выведут Карабахский экономический и Восточно-Зангезурский экономический регионы Азербайджана на уровень ключевой зоны региональной кооперации, что позволит народам региона мыслить категориями мира, а не войны. Многое в мире и регионе изменится. Президент Ильхам Алиев предложил направить эти изменения в мирное и конструктивное будущее.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора АМИ Trend,

директор Baku Network