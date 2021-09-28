Одержав победу в Отечественной войне, Азербайджан восстановил историческую справедливость

Одержав историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, Азербайджан разрешил 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность, а также историческую справедливость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник заместитель заведующего отделом по работе с НПО и коммуникациям Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова на презентации книги Yaddaş ("Память") и сайта Memorial.az.

По ее словам, в последний год мы стали свидетелями коренного изменения взглядов на обновленный Азербайджан за рубежом, крушения стереотипов в отношении нашей страны и народа, открытия миром совершенно нового Азербайджана.

"Историческое выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 76-й сессии ООН - это призыв к справедливости в качестве универсального принципа, который станет главной парадигмой XXI века, послание, о котором думает каждый азербайджанец и хочет донести его до всего мира. Попытки Армении во время конфликта сохранить статус-кво и укрепить последствия оккупации, изменить формат и суть переговоров за последние два года конфликта, отсутствие санкций против этой страны и ее безнаказанность на протяжении многих лет, провокации, которые она совершила в июле - августе 2020 года, привели к новому крупномасштабному нападению Армении на Азербайджан 27 сентября 2020 года.

В ответ Азербайджан, использовав свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, разрешил 30-летний конфликт военно-политическими средствами, восстановив свою территориальную целостность и историческую справедливость. Конфликт остался в прошлом", - сказала Юсифова.

Она отметила, что Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Это, наверное, первый случай в мире с момента создания ООН. Для того чтобы не допустить применения двойных стандартов и селективного подхода в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, есть необходимость в объединении усилий по созданию нового механизма их реализации.

Армения на основании международного права и Устава ООН должна быть привлечена к ответственности за военную агрессию против Азербайджана и другие тяжкие преступления", - подчеркнула Юсифова.