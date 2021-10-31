В Армении смирились с тем, что статуса Карабаха не будет

Депутат национального совета Армении от фракции "Айастан" Ишхан Сагателян обнародовал подробности встречи 19 октября 2020 года между премьер-министром Николом Пашиняном, внепарламентскими силами и членами армянской радикальной партии "Дашнакцутюн", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что 19 октября Пашинян начал встречу словами о том, что ситуация тяжелая, у Армении есть многочисленные потери. По словам Пашиняна, ему позвонил Араик Арутюнян...а также Серж Саргсян...было предложено начать переговоры вокруг обсужденных ранее вариантов и пойти на перемирие.

Когда Сагателян поинтересовался у Пашиняна, есть ли хотя бы вопрос статуса, он ответил, что нет.

"Обращаясь к нему, я сказал: ты, фактически, 23-24 дня кричал "победим", а теперь говоришь, что идешь подписывать капитуляцию. Он же (Пашинян - ред.) ответил, что ситуация такова, и "бывшие" не оставили хорошее наследство", - сказал армянский оппозиционер.