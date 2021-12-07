Погромщики по убеждению: какой Азербайджан нужен Али Керимли и Севиндж Османгызы?

Князь Дмитрий Сергеевич Урусов был одним из самых ярких общественных и политических деятелей Российской империи конца XIX - начала XX века. Он входил в аграрную комиссию российской Думы. Особо прославился он выступлением в Думе 8 июня 1906 года. Он закончил ее фразой, мгновенно ставшей знаменитой: "На судьбы страны оказывают влияние люди по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению - погромщики".

На судьбу современного Азербайджана отчаянно пытаются влиять носители ровно таких же жизненных взглядов, такой же "философии". По сути своей являющиеся манипуляторами, готовыми использовать других, преспокойно лгущие и потом не извиняющиеся в случае разоблачения их лжи, эти персонажи мечтают только об одном - о приходе к власти любым путем. В этой труппе классических "погромщиков по убеждениям" активно выделяются двое - бессменный лидер ПНФА Али Керимли и журналистка Севиндж Османгызы.

В последние дни они активно раскручивают две темы - требуют освобождения члена ПНФА Салеха Рустамова и возмущаются избиением Тофига Ягублу. Начнем с первого. Рустамов приговорен к семи годам лишения свободы. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов.

То есть, суд уже вынес решение по данному делу. У адвокатов Рустамова есть все возможности доказать ошибочность данного решения, обратившись в конечном итоге в ЕСПЧ. В случае, если их аргументы сочтут убедительными, Рустамову будет выплачена солидная денежная компенсация. Как это было, например, с лидером партии "Real" Ильгаром Мамедовым, который по сути давно уже превратился из радикального оппозиционера в политического блогера.

В партии "Real", тем временем, есть очень достойные уважения интеллектуалы, в число которых, к примеру, входит депутат парламента Эркин Гадирли. Он, будучи оппозиционером, всегда обладал мужеством понимать политические реалии и говорить правду, которая была не по нутру тем, кто жаждал погромов, хаоса, бед. Ничем подобным не обладают ни Али Керимли, ни Севиндж Османгызы. Да и по уровню интеллекта им до Гадирли, как до Луны.

Но, что более трагично, они действуют зачастую просто аморально. Чего стоят призывы выйти на несанкционированный митинг на Площади фонтанов в поддержку Салеха Рустамова?! Ведь, это самое людное место города и, что самое главное, там никогда не разрешалось проводить акции протеста. Для такого рода мероприятий есть специально отведенные места. Например, стадион "Гелебе". Там оппозиционеры не раз проводили митинги. Соответственно, можно было обратиться в ИВ Баку для проведения очередной такой акции на том же месте.

Так нет же! Выбран был самый центр города. Там, где никогда, повторюсь, не разрешалось проводить митинги и пикеты. Но на то они и "погромщики по убеждению", чтобы толкать людей на провокации. Да, в отношении Тофига Ягублу была применена жестокость. Но отечественные СМИ осудили ее! И я убежден в том, что виновные в ней будут наказаны. При этом, сам Ягублу, возможно, даже не понимает, что давно является пешкой в чужой игре.

Его и ему подобных активно используют все те же Али Керимли и Севиндж Османгызы. И не только они. В соцсетях есть фото, где Тофига Ягублу обнимает новоявленный "оппозиционер", экс-глава минздрава, коррупционер до мозга костей Али Инсанов. Этот субъект, активно изображающий из себя демократа, также решил попиариться на трагедии Тофига Ягублу. Потому я и пишу, что несчастного человека используют прожженные циники.

Но вернемся к нашим баранам, как говорят французы. Цель у Керимли и Османгызы абсолютно одинаковая - оставаться в повестке дня. Разница лишь в амбициях. А вот по степени цинизма они, образно говоря, родственные души. Обратите внимание на их риторику. Ни одного слова о признании заслуг Президента Азербайджана Ильхама Алиева в исторической победе в 44-дневной войне.

"Я всегда говорил, что мы должны учиться этому у Вас", - сказал Президент Пакистана Ариф Алви главе нашего государства. Это были слова Президента ядерной державы, пятой по численности населения страны мира! Аналогичные признания в исторической роли Президента Ильхама Алиева в освобождении Шуши, Гадрута и других ранее оккупированных территорий Азербайджана озвучивали и иные действующие и бывшие президенты, премьер-министры самых разных стран мира.

К примеру, экс-президент Украины Виктор Ющенко, этот "герой Майдана", демократ до мозга костей, тоже громко указывает на исторический масштаб личности Президента Ильхама Алиева. А вот Керимли и Османгызы, вроде бы азербайджанцы, не находят в себе нравственных резервов для признания очевидного. Даже сейчас, когда в итоговой декларации 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) содержались поздравления правительству и народу Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны.

Среди подписантов итоговой декларации 15-го Саммита ОАЭС значатся три члена ОДКБ - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Иран. Это большой успех Азербайджана. Но признали ли его Керимли и Османгызы? Нет. И это неудивительно. Я прекрасно помню, как тот же Керимли возмущался тем, что "азербайджанцев не пускают на освобожденные территории". Цинизм этого провокатора зашкаливает. По сути, он предлагает гражданам нашей страны незаконно посещать освобожденные территории, что очень часто приводит к новым смертям, ранениям в результате взрыва мин.

А на днях в эфире у Османгызы лидер ПНФА заявил, что "Карабах оставлен в стороне, а Азербайджан, в интересах России, занялся Зангезуром". То есть, эти двое пытаются спекулировать даже на освобождении Карабаха и на реализации Зангезурского коридора. Того самого, который отвечает национальным интересам Азербайджана. Коридора, который свяжет Нахчыван с остальными областями нашей страны. Того, который свяжет автомобильной и железной дорогами Азербайджан и Турцию.

Поразительно, но против его реализации выступают армянские реваншисты, ему активно, но безуспешно сопротивляется нынешняя армянская власть и ... Али Керили в гостях у Севиндж Османгызы! А все почему? Потому, что они не рады победе Азербайджана в 44-дневной войне, они не рады и тому, как реализуется все, что совсем еще недавно казалось неосуществимым. Потому, что все это связано с именем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава государства пишет историю, создает новые реалии, строит сильный Азербайджан. Но "погромщикам по убеждению" не нужен сильный Азербайджан. Им, говоря словами Столыпина, нужны великие потрясения.

Акпер Гасанов