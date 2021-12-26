Карабах не мог быть вне состава Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику в свой адрес, вызванную его недавними резонансными заявлениями по Нагорному Карабаху. В своем Facebook Пашинян пишет, что некоторые отклики на его пресс-конференцию 24 декабря вызывают недоумение, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В ответ на вопрос я опровергал утверждения Сержа Саргсяна, сделанные им на съезде РПА о том, что оставленный им переговорный процесс гарантировал армянскую принадлежность Нагорного Карабаха. Опровергал, потому что этими переговорами было зафиксировано право на участие в референдуме азербайджанского населения, проживавшего в советское время в НКАО", - заявил Пашинян.

По словам премьера, именно с учетом этих и других факторов он ранее говорил с трибуны парламента, что до его избрания премьером в 2018 году, Карабах в рамках переговорной логики потерял теоретическую и практическую возможность не быть в составе Азербайджана.