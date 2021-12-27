Историческая несправедливость Армена Саркисяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Президент Армении Армен Варданович Саркисян ещё в октябре 2021 года дал развёрнутое интервью изданию Asia Times, которое было опубликовано недавно. В ходе интервью он ответил на ряд вопросов, видимо интересующих больше представителей армянской диаспоры, проживающих в странах Ближнего и Среднего Востока, а также США и Европы, нежели жителей собственной страны.

Как всегда, номинальный глава армянского государства, пытался представить себя в лучшем свете, стремясь показать, что именно он наиболее вероятный будущий лидер страны, на которого нужно делать ставки.

В отличие от своих предшественников на посту главы государства (Робика и Сержика), которые были провинциалами из соседнего Азербайджана, ставшими вначале главами бандформирований, а затем захватившими власть в Армении, доктор физико-математических наук и владелец доходных акций ведущих мировых компаний выглядел намного предпочтительнее и говорил ровно, без запинки, хотя повторял все, что они говорили ранее с разницей лишь в том, что использовал красивые и "умные"слова.

Главная мысль всего его интервью заключалась в том, что необходимо срочно менять Конституцию страны и возвращаться к методу президентского правления, который больше подходит Армении находящейся в глубоком кризисе. Этот довольно старый тезис А.Саркисяна направлен на то, чтобы убрав с политической арены Никол Воваевича, которого он недолюбливает за недостаток образования, поражение в войне и популизм, взять полноту власти в свои руки и начать управлять страной по-своему.

А.Саркисян, у которого прекрасные связи с диаспорой на Западе, давно хочет создать условия для некоторых ее представителей занять высокие посты на малой неисторической родине. Но увы, законы делать этого не позволяют. Ведь как бы было здорово назначить, например, министром культуры Армении Ким Кардашьян с ее привлекательными формами. Сколько "полезного" она могла бы сделать для культуры и чему бы смогла научить армянскую молодежь, которая толпами бежит из страны от разрухи и опасности новой войны.

Об этом уважаемый Армен Варданович продолжает постоянно повторять во всех интервью и на встречах с представителями зарубежной диаспоры, надеясь заручиться их поддержкой. Понимая, что кредит доверия у Н.Пашиняна не вечный, своими этими "новинками" Саркисян старается представить себя армянской общественности как нового Мессию, которому ничего не нужно кроме спасения нации.

Не мог господин Саркисян не ответить на вопросы о том, как это произошло, что Армения проиграла войну и, что ее ожидает в будущем. Признав тот факт, что после прихода к власти в Азербайджане Президента Гейдара Алиева, который взял курс на развитие нефтяной стратегии страны, создав условия для иностранных инвестиций, построив стратегические нефте- и газопроводы, модернизировал страну и создал мощную армию, президент Армении честно сознался, что после этого все было практически решено, и такой печальный для Армении конец был ожидаемым.

Отметив при этом, что в начале конфликта "Армения была более успешной, и в отличие от Азербайджана быстро создала воинские формирования, что явилось причиной успеха на начальном этапе".

Этим признанием он доказал то, что всегда Азербайджан пытался доказать союзному центру, а затем мировому сообществу. Во времена СССР армянским националистическим подпольем в бывшем НКАО и в Армении были созданы незаконные воинские формирования, которые потом стали армией независимой Армении.

В формирования этой армии принимали активное участие солдаты, офицеры и генералы советской армии, которые, нарушив присягу фактически ещё в конце существования СССР, сражались против мирного азербайджанского населения и работников милиции.

Не мог А.Саркисян обойти стороной и вопрос отношений с Турцией. Как обычно, рассусоливав на тему так называемой "исторической справедливости", пытаясь увязать нормализацию отношений с вопросами некоего "геноцида", моральной ответственности и компенсации за утраченное имущество и тому подобное, что наверняка должно было понравиться представителям диаспоры, которые продолжают жить вчерашним днём и которым безразличны проблемы обнищавшего армянского населения.

Вообщем, из всего этого можно было сделать вывод, что он лично не против нормализации, но на это должна согласиться армянская диаспора, которая продолжает ещё жить застарелыми туркофобскими идеями.

Стремясь показать себя всесторонним интеллектуалом, Армен Варданович начал рассуждать о том, что он даже несколько раз прочёл свящённый для мусульман Коран и привёл в пример толерантности то, как живет в Иране армянское меньшинство, что, по его мнению, вряд ли возможно в Турции, пока она не "покается".

Аппелируя тем, что необходимо восстановить "историческую справедливость", А. Саркисян в конец забыл о том, что эта "справедливость" однобока и необъективна, так как на все призывы турецкой стороны открыть архивы и совместно исследовать события 1915 года, армянская сторона отвечает отказом, требуя вначале безоговорочного признания своей "правоты". Бесправный глава армянского государства пытался как всегда снять с себя ответственность за возможное улучшение отношений с Турцией и заявил, что принятие решения возможно лишь с согласия представителей диаспоры, которые мол являются потомками тех армян, проживавших в Османской империи.

Довольно занятно, что бы улучшение межгосударственных отношений зависело от согласия граждан других государств, которые проживают далеко от своей неисторической Родины.

Судя по заданным вопросам, журналист Asia Times заранее был проинструктирован теми, кто за это интервью заплатил, так как все вопросы и ответы в основном крутились вокруг роли диаспоры и стремлении Саркисяна стать полноправным президентом, а не слабым статистом на фоне Пашиняна, которого диаспора возненавидела за поражение и потерю оккупированных территорий.

В целом все мысли Саркисяна, высказанные в интервью, были направлены на то, чтобы умаслить богатую армянскую диаспору, на которую он возлагает большие надежды. Понимая, что никто денег просто так не даст, Армен Варданович просто умоляет зарубежных армян поддержать его, обещая взамен молочные реки и кисельные берега.

Хоть удачливый биржевой игрок и бывший физик, а ныне президент Армении выглядел вроде "тихим, миролюбивым" политиком, но отказаться от своих утопических идей об "арцахе и миацуме" не может и не хочет, поэтому в его словах между строк можно было прочесть желание реванша. Что же касательно так называемой "исторической справедливости", то президенту Армении все таки пришлось признать, что такими факторами руководствоваться в политике невозможно, ведь реальная политика далека от призрачных мечтаний и подтасованных исторических фактов.

Вот почему нехотя и со скрипом в сердце А.Саркисяну пришлось признать тот факт, что международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана, что нашло свое подтверждение в 4 резолюциях СБ ООН, и которые Армения не исполняла почти 28 лет.

Изображая из себя "знатока" истории региона, он пытался, как всегда, представить некие "исторические" факты и говорил о каких-то древних географических картах, которые он видел в зарубежных музеях, которые подтверждают армянские территориальные претензии, правда умолчав о том, что составляли их такие же древние армянские фальсификаторы.

Стремясь уйти от ответственности за уничтожение культурных и религиозных памятников на оккупированных азербайджанских территориях, "интеллигент" Саркисян заявил, что ему ничего не известно о разрушенных почти 70 азербайджанских мечетях на бывших оккупированных территориях и вообще, оказывается, армянские власти даже старались реставрировать объекты исламского наследия, приведя в пример варварскую реставрацию мечети Говхар Ага в Шуше.

Подобные слова господина Саркисяна - образец фарисейства и двуличия. В целях умаслить своих друзей в мусульманских странах, дружбой с которыми он постоянно гордится и с которыми является партнёром по бизнесу, президент Армении, мягко говоря, кривит душой, стремясь скрыть факты уничтожения, осквернения и разрушения мечетей и мусульманских святынь во время армянской оккупации Карабахского региона Азербайджана. Хотя многие представители мусульманских стран, включая представителей таких влиятельных организаций как ОИС и ИСЕСКО, своими глазами увидели последствия армянского варварства.

Двурушничество всегда было отличительной чертой "тихого" Саркисяна, которого больше интересует его собственный бизнес и курс акций, принадлежащих ему компаний, чем тяготы и невзгоды армянского народа. Корча из себя знатока исламской культуры и арабского мира, Армен Варданович высказал свои "глубокие" познания в этой области повторяя старые армянские "басни" о неких джихадистах из Сирии, которые якобы участвовали во Второй Карабахской Войне на стороне Азербайджана.

Ну то, что это полная чепуха и очередной армянский блеф всем давно ясно, так как тема, закинутая ещё во время войны проармянскими кругами, давно уже исчерпана, не найдя подтверждения, да и "специалисту" Саркисяну давно нужно было усвоить, что джихадисты в Сирии - приверженцы радикального ваххабизма суннитского толка, а азербайджанцы, в основном, придерживаются шиитского толка, приверженцы которого являются злейшими врагами первых.

Так что неувязочка вышла, уважаемый "знаток". История и теология - науки не менее точные, чем физика, в которой вы преуспели. Можно напомнить начинающему историку, который постоянно аппелирует к тому, что на территории Карабахского региона якобы всегда жили армяне и там много армянских исторических памятников, о том, что эти памятники принадлежали древней Кавказской Албании, а армянское население там появилось после переселения из Ирана лишь после присоединения Карабахского ханства к Российской империи в 19 веке, о чем свидетельствовал памятник, установленный самими же армянами в 1978 году, а затем разрушенный для того, чтобы замести все следы.

Что же касается особой "любви" господина Саркисяна к Сирии и Ливану, то это объясняется близкими деловыми отношениями с богатыми представителями сирийских и ливанских армян, которые проживают в странах Персидского залива. Недаром армянские власти старались незаконно переселить как можно больше армян из Сирии и Ливана на оккупированные азербайджанские территории, чтобы затем представить их как "древних" исконных жителей этого региона.

Единственным искренним моментом в интервью А.Саркисяна было чистосердечное признание в том, что Азербайджан победил Армению по всем пунктам ввиду того, что политика руководства страны была направлена на создание сильного государства с мощной экономикой и армией.

То, что глава недружественного государства признаёт факт того, что политика Президента Ильхама Алиева стала решающим фактором одержанной победы, показывает, насколько эта политика была успешной, что даже недруг вынужден признать это.

Армянскому руководству давно было необходимо понять, что конфронтация с Азербайджаном бесперспективна и гибельна для страны, лишь налаживание диалога и экономического сотрудничества смогут спасти Армению от краха и хаоса.

Ведь отказавшись от всяческих территориальных претензий и утопических идей по отношению к Азербайджану и Турции, у Армении может появиться шанс выбраться из пропасти в которую ее толкнули радикальные туркофобы и призрачные фантазии о "Великой Армении".

Что же касается так называемой "исторической справедливости", о которой постоянно часто твердят многие армянские политики, то им невдомек, что все это выглядит как историческая несправедливость, которая появилась за счёт подтасовки фактов и искажения событий, чтобы оправдать свои экспансионистские притязания на чужие земли. К сожалению для них, все это уже не проходит: мир давно научился отделять зерна от плевел.