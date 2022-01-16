https://news.day.az/politics/1427376.html Председатель парламента Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель парламента Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель парламента Черногории Алекса Бечич прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, депутат Милли Меджлиса Игбал Мамедов, посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович и другие официальные лица.
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