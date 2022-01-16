Председатель парламента Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Председатель парламента Черногории Алекса Бечич прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, депутат Милли Меджлиса Игбал Мамедов, посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович и другие официальные лица.