Милли Меджлис рассмотрит еще один документ между Азербайджаном и Турцией

К рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана рекомендован еще один документ между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламенским связям был обсужден вопрос об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Турции о сотрудничестве в области продовольственной безопасности.

Было отмечено, что документ нацелен на развитие сотрудничества между сторонами в области обеспечения продовольственной безопасности.

После обсуждений было принято решение рекомендовать документ к рассмотрению на пленарном заседании парламента.