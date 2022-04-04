https://news.day.az/politics/1450180.html Если Азербайджан подаст в Международный суд на Армению по вопросу пропавших без вести лиц, мы поддержим эту позицию - Катрина Бомбергер
Если Азербайджан подаст в Международный суд на Армению по вопросу пропавших без вести лиц, мы поддержим эту позицию - Катрина Бомбергер
Если Азербайджан подаст в Международный суд на Армению в связи с пропавшими без вести лицами, мы поддержим справедливую позицию Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрина Бомбергер.
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