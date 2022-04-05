Определены погранично-пропускные пункты между Азербайджаном и Грузией

Определены шесть пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Грузией", который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) пятого апреля.

В соответствии с законопроектом, это следующие пункты пропуска:

1. Для регулярного международного пассажирского и грузового сообщения

- железнодорожный

Беюк-Кесик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия);

- автомобильный

"Красный мост" (Азербайджан) - "Красный мост" (Грузия);

Мазымгара (Азербайджан) - Цодна (Грузия);

2. Совместные международные автомобильные пункты пропуска для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения

- "Ипек Йолу" (Азербайджан) - "Абрешумис Гза" (Грузия);

3. Для регулярного межгосударственного пассажирского и грузового сообщения

- Садахлы (Азербайджан) - Вахтангиси (Грузия)

4. Для сезонного межгосударственного пассажирского и грузового сообщения только для граждан, проживающих в приграничных районах (режим пропуска в летний сезон - с 08:00 до 21:00, в зимний - с 08:00 до 18:00).

- Муганлы (Азербайджан) - Самтатцкаро (Грузия).

Согласно документу, компетентные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через совместный пропускной пункт "Ипек Йолу" - "Абрешумис Гза".

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят.