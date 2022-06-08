Некоторые круги, обеспокоенные успехами Азербайджана, прибегают к деструктивным действиям, прикрываясь религией

Азербайджан признан на международной арене государством, где в условиях общественно-политической стабильности развиваются религиозная толерантность и мультикультурные ценности, демонстрируется равное отношение ко всем религиозным конфессиям, обеспечивается на высоком уровне свобода вероисповедания, сохраняется религиозное и культурное разнообразие.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Госкомитета по работе с религиозными структурами.

В заявлении говорится, что авторитетные мировые государственные деятели, религиозные лидеры, представители науки и культуры отмечают, что модель "государство-религия" в Азербайджане является примером для многих стран. Поэтому неслучайно проведение в Азербайджане международных мероприятий, посвященных теме религиозной солидарности, межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне. Все это еще раз наглядно показывает, что данная сфера опирается на конституционные нормы, на высоком уровне обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Азербайджан непрерывно развивается под руководством Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева. В стране еще более укрепились общественно-политическая и макроэкономическая стабильность, обеспечен высокий экономический рост. Победа в 44-дневной Отечественной войне, достигнутая в результате целенаправленной политики Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, еще больше укрепила позиции страны на региональном и международном уровнях. Как и во всех сферах жизни общества, важную роль в обеспечении свободы совести и вероисповедания, сохранении религиозного и культурного разнообразия играет идеология азербайджанства, поднятая великим лидером Гейдаром Алиевым на уровень национальной идеологии.

Госкомитет подчеркивает, что в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана восстанавливаются исторические и религиозные памятники, святыни, строятся новые, религиозным структурам регулярно выделяется финансовая помощь. Посещение в первую очередь мечети Президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой во время поездки в Карабах, начало реставрационно-строительных работ именно с религиозных храмов, закладка фундамента новых мест религиозного поклонения в ходе поездки в Карабах и Восточный Зангезур являются яркими примерами внимания руководства страны к религиозно-духовному наследию. Госкомитет отмечает, что если на момент восстановления независимости в стране функционировали 17 мечетей, то в настоящее время их число составляет 2 253. На сегодня прошли государственную регистрацию 992 религиозные структуры. 955 из них относятся к исламской религии, 37 - к другим религиям (христианские - 26, еврейские - 8; кришнаитские - 1, бахаи - 2). Также в республике функционируют 16 церквей и 7 синагог.

В заявлении отмечается, что однако, несмотря на все вышесказанное, некоторые круги, обеспокоенные успехами Азербайджана и дальнейшим укреплением его позиций, злоупотребляя религиозными убеждениями граждан, прибегают к деструктивным действиям. Подобные действия однозначно отвергаются азербайджанским обществом, которое основывается на мультикультурализме и толерантных ценностях, и поэтому эти гнусные намерения обречены на крах. Религиозные центры и другие организации некоторых иностранных государств, которые дают "религиозное образование" лицам, занимающим такую предвзятую и нездоровую позицию, никогда не протестовали против действий армянских захватчиков, которые на протяжении 30 лет удерживали земли Азербайджана под оккупацией и содержали свиней в мечетях. Однако сегодня в мусульманской стране - Азербайджане, которая строит и восстанавливает мечети, где высоко ценятся исламские ценности, они посредством своих "кадров" прибегают к предвзятой деятельности под видом "защиты ислама", проводят клеветнические кампании против государственных структур в социальных сетях, стремятся создать искусственную напряженность. Такие группы, попавшие под влияние деструктивных организаций, пытающихся под прикрытием религии совершить идеологические провокации против Азербайджана, преследующие своими действиями намерение подрыва ценностей азербайджанского народа, и их покровители должны отказаться от своих гнусных намерений. Они не должны забывать, что в Азербайджане есть здоровое общество, молодежь, верные светским и демократическим ценностям, уважающие свою национальную идентичность. Основными задачами проводимой в стране государственной политики являются целостность Родины, ее прогресс, обеспечение жизни граждан в условиях мира и спокойствия, говорится в заявлении.