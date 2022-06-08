https://news.day.az/politics/1469093.html Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили региональную безопасность - ФОТО - ВИДЕО
Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили региональную безопасность - ФОТО - ВИДЕО
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, прибывшим в эту страну для участия в одном из крупнейших учений вооруженных сил "Эфес-2022".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности, о сотрудничестве в области военной подготовки и оборонной промышленности.
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