Азербайджан вернул армянской стороне мирного жителя

Гражданское лицо армянского происхождения, перешедшее, заблудившись, на территорию, контролируемую азербайджанскими военными, передано армянской стороне.

Об этом сообщил Trend в четверг координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.

По его словам, 69-летний мужчина был передан армянской стороне сегодня около 12:00.