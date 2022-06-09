https://news.day.az/politics/1469410.html Азербайджан вернул армянской стороне мирного жителя
Азербайджан вернул армянской стороне мирного жителя
Гражданское лицо армянского происхождения, перешедшее, заблудившись, на территорию, контролируемую азербайджанскими военными, передано армянской стороне.
Об этом сообщил Trend в четверг координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.
По его словам, 69-летний мужчина был передан армянской стороне сегодня около 12:00.
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