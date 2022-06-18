Азербайджан вправе отказать армянам в коридоре через Лачин

Для Армении отсутствие конструктивного подхода по отношению к территориальной целостности сопредельных государств всегда заканчивается катастрофой. На это и указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на глобальном форуме в Баку, заявив об опасности такого деструктивного подхода.

Об этом сказал в беседе с Day.Az юрист и политолог Самир Мамедов (Санкт-Петербург).

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан полностью исполнил взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению, руководство Армении, идя на поводу у агрессивно настроенных реваншистов, под надуманными предлогами всячески затягивает процесс нормализации. В основном, это делается через спекуляции на тему статуса Карабаха, которые уже не воспринимаются мировым сообществом и, в основном, направлены на внутреннюю аудиторию и электорат. Представляется, что само значение термина "статус" используется руководством и истеблишментом Армении на обывательском уровне, считает Мамедов.

"С точки зрения международного и конституционного права статус - установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В соответствии с конституционным законодательством Азербайджана Карабахский регион разделен на ряд административных и более крупных экономических районов, с четким разграничением предметов ведения, прав и обязанностей исполнительных властей данных административных единиц, как частей унитарного государственного устройства и территориальной организации власти. Таким образом, законодательно статус Карабаха уже давно определен как на уровне Конституции Азербайджана, так и на уровне подзаконных актов. А согласно международному праву, никакие внешние силы не могут изменить Конституцию Азербайджана без волеизъявления его народа. Это будет вмешательством во внутренние дела суверенного государства, нарушением основополагающих принципов.

Азербайджан же не требует у Армении определить по собственному желанию статус административных районов РА, где до массового изгнания в конце 80-х годов азербайджанцы составляли большинство, и не вмешивается во внутренние дела сопредельного государства. В течение 30 лет мы наблюдаем за попыткой наших соседей решить "армянский вопрос" за счет нарушения прав азербайджанцев, которые в результате этнических чисток были вынуждены покинуть родные земли как в Армении, так и в Карабахском регионе", - сказал политолог.

Что касается статуса жителей Карабаха, то независимо от их национальной принадлежности, он также определен Конституцией Азербайджана, отметил Мамедов. Несомненно, подчеркнул он, права и обязанности всех жителей Карабаха должны быть реализованы в рамках внутригосударственного права Азербайджанской Республики, в том числе с учетом требований международных пактов о правах человека, которые имплементированы в законодательство Азербайджана. Президент Азербайджана, будучи гарантом Конституции, всегда подчеркивает, что все жители Карабаха должны иметь равные права, независимо от их национальной принадлежности. Взаимное признание территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела и есть те базовые принципы, которые предлагает Азербайджан для устойчивой нормализации двухсторонних отношений, сказал политолог.

"Президент Азербайджана, исходя из переговорной повестки за закрытыми дверями, как в Брюсселе, так и в Москве, ожидает, что Армения будет неукоснительно выполнять положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Все региональные и внерегиональные силы заинтересованы в открытии коммуникаций и нормализации армяно-азербайджанских отношений. Никто не будет ставить под угрозу транснациональные экономические проекты, безопасность транспортных коммуникаций и основополагающие принципы межгосударственных отношений ради мифических армянских "миацумов"", - сказал наш собеседник.

Самир Мамедов прокомментировал также затронутую Президентом Азербайджана тему уклонения Арменией от своих обязательств по Зангезурскому коридору.

Как отметил политолог, принцип взаимности имеет большое значение как для регулирования межгосударственных отношений (международное публичное право), так и отношений трансграничного характера (в том числе сферы международного частного права). Азербайджан, будучи ответственным участником международных отношений, в рамках исполнения трехстороннего заявления на добровольной основе предоставил гражданам армянской национальности право на беспрепятственный проход через Лачинский коридор.

"Этот позволяет без таможенного и пограничного контроля пересекать государственную границу Азербайджана для осуществления гуманитарных и экономических связей армянонаселенных районов Азербайджана с Арменией. Однако, на основании принципа взаимности, в соответствии с п. 9 трехстороннего заявления и Республика Армения взяла на себя обязательства по организации безопасносного транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением должен осуществляться органами Пограничной службы ФСБ России.

Данные договоренности должны исполняться. Конечно, это требует решения определенных организационных вопросов, но бесконечно ждать Азербайджан тоже не будет. Как известно, с Ираном подписан меморандум о строительстве коммуникаций в НАР через иранскую территорию. В случае необоснованного отказа от исполнения принятых на себя обязательств со стороны Армении Азербайджан вправе, применив принцип взаимности, установить ограничения по свободному использованию Лачинского коридора, запустить таможенный и пограничный контроль в соответствии с внутригосударственным законодательством", - резюмировал Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева