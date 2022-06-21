Бегство Ванецяна с тонущего корабля армянского "Сопротивления"

Автор: Акпер Гасанов

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Эта известная фраза, автором которой является народ, удивительно точно передает суть происходящих в Армении внутриполитических процессов. Там давно уже происходит выбор меньшего из зол. Именно поэтому, даже после разгромного поражения в 44-дневной войне, власть удержал премьер-министр РА Никол Пашинян и его сторонники.

Да, рассуждает среднестатистический гражданин РА, Пашинян спровоцировал войну, сделал целый ряд провокационных заявлений. Да, он соврал своему народу по поводу того, что "Карабах - это Армения и точка". Соврал он и по поводу готовности армянской армии к войне. Ну и в ходе войны он и его команда врали безостановочно, в итоге признав очевидное - военно-политическое фиаско РА.

После войны Пашинян и его команда подверглись лютой критике. Но кто их критиковал? В основном, второй и третий президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Причем, они выступали не единым фронтом, а порознь. Что также говорит о реальном уровне политического интеллекта этих случайных в большой политике персонажей, которые имеют в РА репутацию коррупционеров и лжецов. Собственно, именно поэтому у них и не получилось добиться свержения действующей власти, при всех ее очевидных провалах. Даже то, что Пашинян и его команда называют "экономическим прорывом", на самом деле является профанацией. Потому, что реальностью является все более растущий внешний долг РА. Он уже превысил отметку в 9,5 миллиарда долларов.

Но даже несмотря на все это, после такого количества провалов действующей власти, у ее оппонентов нет сил и возможностей для изменения ситуации в свою пользу. Народ РА попросту им не верит и игнорирует акции протеста тех, кто собрался в рядах так называемого движения "Сопротивление". И в этих условиях неудивительно, что в рядах этого движения начались разброд и шатания.

Так, глава парламентской фракции "Честь имею", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян сегодня выступит с заявлением о том, что он продолжит борьбу, но уже самостоятельно - вне так называемого движения "Сопротивление". Об этом сообщает ереванская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники. Издание пишет, что не исключается, что Ванецян также объявит о сложении с себя депутатского мандата.

Тут стоит напомнить, что в конце мая он улетел из РА в Европу. Официально -о поправить пошатнувшееся в борьбе за власть здоровье. С кем он в Европе кулуарно встречался, неизвестно, но по возвращении в РА, как видим, Ванецян готовится к пешему походу в одиночку. В конечном итоге, безусловно, он придет туда, куда прибудет и вся армянская оппозиция - в тупик. Но понимание этого вовсе не делает наблюдение за выкрутасами Ванецяна менее интересным.

Он ведь, напомню, когда-то ближайшим другом и соратником Никола Пашиняна был. И даже главой СГБ, а также руководителем ФФА побывать успел. Но потом был заподозрен Пашиняном в политической неверности и послан в свободное плавание. Даже Никол Воваевич понимал, что Артур Гагикович не утонет - не из того он материала сделан. Вот Ванецян и примкнул к критикам своего бывшего покровителя.

И именно Ванецян еще 17 февраля призвал граждан РА выйти на улицы Еревана, дабы смести действующую власть. Прошло более четырех месяцев, в течение которых массовость акций армянской оппозиции все снижалась. В итоге случилось неизбежное и Артур решил сбежать с тонущего корабля. Какова будет его дальнейшая судьба? Тут возможны варианты. Но совершенно точно, что не он, не Кочарян с Саргсяном, своей главной цели не добьются.

Скорее всего, их ждет путь полной маргинализации. И как тут не вспомнить о том, что ровно такой же путь прошла азербайджанская "радикальная" оппозиция! Прекрасно помню, какие амбиции, планы у нее были в 2003-2005 годах. Иса Гамбар, Али Керимли и прочие, крутившиеся вокруг да около этих персон, горделиво напяливали на себя символы революций в Грузии и Украине, явно надеясь стать местными Саакашвили и Ющенко.

И что в итоге? Саакашвили и Ющенко сейчас являются одними из тех политиков, которые громко и часто заявляют о мудрой политике Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. При этом Иса Гамбар ушел в тень, поставив во главе партии "Мусават" Арифа Гаджилы, а Али Керимли делает регулярные провокационные и глупые заявления посредством соцсетей. Все встало на свои места. То же самое, думаю, будет и в Армении. Потому, что там, как в известном анекдоте, армяне есть, а вариантов нет.