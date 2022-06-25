Сотрудничество тюркских государств - инструмент, который позволит минимизировать многие риски

После январских событий в Казахстане многие поспешили похоронить идею тюркской интеграции. Однако в последнее время она вновь набирает обороты. Так, на днях завершился чрезвычайно успешный визит в Узбекистан Президента Ильхама Алиева. В мае в Шамахы прошла встреча министров туризма стран Организации тюркских государств, в Баку собрались министры, ответственные за ИКТ, а в начале июля в Шуше ожидается встреча представителей мозговых центров ОТГ. В Бишкеке встретились главы таможенных ведомств стран-членов, почти одновременно в Бухаре прошел форум молодых лидеров ОТГ, до этого в Бурсе состоялось внеочередное заседание ТЮРКСОЙ. До конца года Азербайджан посетит с официальным визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, до осени заработает Тюркский инвестиционный фонд. Событием на экономическом пространстве ОТГ можно назвать создание азербайджанским AzerTelecom и казахстанским Transtelecom совместного предприятия по строительству и эксплуатации Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии.

И так далее. На пространстве Организации тюркских государств идет активная деятельность.

Тесное сотрудничество тюркских стран в будущем поможет нивелировать кризисные явления в мировой экономике, сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов. Это одна из веских причин, по которой наблюдается активизация сотрудничества между тюркскими государствами. Однако, считает Каражанов, начинать активное сближение нужно было еще раньше.

Это необходимо делать не только в сегодняшних условиях, это необходимо было делать еще вчера. Такое положения ярко прослеживается в условиях кризиса мировой экономики, когда падают цены на энергоресурсы, сырье, сокращается спрос на экспортную продукцию наших стран. Что закономерно приводит к сокращению темпов роста экономик стран Центральной Азии и снижению уровня доходов населения. С сожалением приходится наблюдать картину, когда большая часть торгового оборота ближайших соседей в регионе приходится на страны дальнего зарубежья. На Европу, Китай. Мы не только сталкиваемся с кризисом извне, мы даже оттуда импортируем инфляцию. Можно ли говорить о каком-то устойчивом развитии наших стран? Наверное, нет.

Когда глобализация столкнулась с серьезными вызовами, в мире стал усиливаться тренд на регионализацию. Страны ЦА оказались не готовыми к новой реальности. Наращивать торговлю с дальним зарубежьем не можем (из-за проблем у них), а низкий уровень товарооборота и взаимных инвестиций в регионе не позволяет нам поддерживать рост наших экономик. Поэтому тесное сотрудничество тюркских стран в будущем поможет нивелировать кризисные явления в мировой экономике. Это одна из веских причин, по которой наблюдается активизация сотрудничества между тюркскими государствами. Другой причиной выступает геополитическая напряженность в мире, которая формирует сегодня серьезные вызовы в сфере логистики, торговли, инвестиций и безопасности. Ответом на них является укрепление единства на пространстве Организации тюркских государств.

Конечно, нельзя утверждать, что сотрудничество тюркских государств ответит на широкий комплекс вызовов. Но само по себе сотрудничество является тем инструментом, который позволит минимизировать многие риски и опасности. Должно быть понимание тех вызовов, с которыми могут столкнуться тюркские страны. К примеру, в разгар пандемии предпринимались усилия, чтобы помочь друг другу в борьбе с Covid-19. Хорошим подспорьем стало развитие в свое время транзитных маршрутов, которые сегодня обеспечивают нашим государствам выход на рынки других стран. Такое положение хорошо заметно на фоне военного конфликта в Украине, в результате чего страны Центральной Азии столкнулись с проблемой в связи с внешним миром.

Если посмотреть структуру товарооборота между странами ЦА и Южным Кавказом, то можно заметить, что направлений для сотрудничества много. Мы нуждаемся в продуктах питания, промышленных товарах, в продукции легкой промышленности, которые завозим из дальнего зарубежья. В то же время отдельные товары мы в состоянии сами производить и торговать ими друг с другом. Тем самым наращивая не только товарооборот, но и сотрудничество. Несмотря на то, что мы являемся поставщиками энергоресурсов, мы нуждаемся в продукции глубокой переработки нефти, что позволит нам обеспечить, как энергетическую безопасность, так и потребности в товарах химической промышленности. Как уже говорилось, для нас очень востребовано расширение транзитных маршрутов, как в направлении Европы, так и в направлении Азии. Не менее актуальным для нас остается развитие туризма в Каспийском регионе. Безусловно, подобные меры позволят диверсифицировать наши экономики, сделать их отказоустойчивыми на фоне глобальных кризисов. Сотрудничество открывает для нас большие возможности, но их следует реализовать. Поэтому правительства наших стран должны придерживаться курса реформ, создавать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Лейла Таривердиева