Председательство в Движении неприсоединения как один из ключевых успехов многосторонней дипломатии Азербайджана

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора газеты Azernews,

политический обозреватель

Является ли Азербайджан устоявшейся средней державой или почти стала таковой, или это страна, у которой есть веские причины стать таковой - это вопрос определения, и его можно долго обсуждать. Однако вне всякого сомнения оно, по крайней мере, соответствует критериям расширенного определения. Можно также предположить с ощутимой степенью уверенности, что влияние Азербайджана станет еще более значительным в ближайшие годы.

Условие быть средней державой, очень похожей на то, чтобы быть великой державой, может быть установлено с помощью критической массы, которая, при наличии достаточной концентрации жизненных элементов, может привести к особенно высокому положению.

В отношении Азербайджана это предложение было впервые сформулировано членом правления Центра анализа международных отношений, доктором наук Эсмирой Джафаровой в мае 2020 года, чья статья под названием "Является ли Азербайджан средней державой?" стала основополагающей по этому вопросу.

Как "стандартные предприниматели", средние державы, среди прочего, стремятся изменить международные стандарты посредством многосторонней дипломатии, посредством своего участия в различных собраний высокого уровня, стремясь убедить более крупных игроков принять их инициативы. Это всего лишь одно измерение того, что потенциально составляет полномочия рассматриваемого типа власти.

Азербайджан, как страна, восстановившая свою независимость в 1991 году, является новичком на поле международной борьбы. Его предполагаемое появление в качестве средней державы, вероятно, связано с неуклонным ростом в течение последних 10-15 лет, а решающая победа во Второй карабахской войне стала тем самым завершающим апогеем, который позволяет нам рассматривать его нынешние полномочия с возвышенных позиций.

Как указывалось ранее, общее определение расплывчато, и мы ни в коем случае не ставим своей целью останавливаться на предмете во всей его целостности. Кроме того, в теории международных отношений не существует незыблемой конструкции, которую можно было бы рассматривать в качестве модели.

Тем не менее, следует признать, что растет число мнений, указывающих на повышенное геополитическое влияние Азербайджана. В частности, научный сотрудник канадского Института глобальных отношений Роберт Катлер в своей недавней статье для Asia Times высказал мнение, что "Азербайджан превратился в "среднюю державу", стратегические связи которой простираются не только на Европу и США, но и на далеко до Австралии".

Эта, безусловно, здравая оценка основана на значительном росте мощи страны, что, в числе прочего, предполагает капитализацию ее экспортных возможностей энергоносителей и выгодное геополитическое положение. Проводящий многовекторную политику Азербайджан превращается в державу, перестраивающую мир вокруг себя. Таким образом, что его центральное место в качестве центра коммуникаций становится бесспорно незаменимым на микрокосмическом уровне.

Перспективы Движения Неприсоединения

Возрастающая роль Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) является одним из наиболее важных аспектов. Помимо того, что членство в ДН позволяет проецировать большую власть за пределы ее предполагаемой досягаемости и продвигать глобальные инициативы, оно дает крупнейшей стране Южного Кавказа право на получение ощутимой политической поддержки государств-членов. Баку также взял на себя активную роль в институционализации ДН.

ДН имеет решающее значение для стремления Азербайджана превзойти свой вес. Выступление Президента Ильхама Алиева в Бакинской конференции Парламентской сети ДН 30 июня отразило возросшее значение институционального развития.

Парламентская сеть - лишь одна из инициатив Азербайджана, получившая поддержку членов ДН. В следующем месяце в Баку пройдет Молодежный саммит после создания Молодежной сети. Еще одной успешной инициативой Азербайджана является создание офиса поддержки Движения неприсоединения в Нью-Йорке. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении также упомянул о будущем преобразовании Движения неприсоединения в международную организацию.

В наши дни наличие огромной территории с большим населением по-прежнему представляет собой нечто значительное, но уже не является единственным фактором, определяющим глобальное влияние страны. Существует множество сложных обстоятельств, начиная от дополнительных рычагов, полученных благодаря выгодному географическому положению и природным ресурсам, до обладания сильной военной, высокоразвитой экономикой и достижения представительства во множестве международных организаций.

Членство Азербайджана в ДН, втором по величине после Организации Объединенных Наций международном институте, позволяет стране стать более влиятельной на международном уровне. Поскольку отстаивая и продвигая общее видение ДН в ООН и на других форумах, Азербайджан влияет на глобальную повестку дня и в конечном итоге становится источником перемен во всем мире.

Эта роль имеет особое значение в то время, когда ООН находится в состоянии риска потери актуальности из-за набора различных факторов, большинство из которых сосредоточены на ее предполагаемой неспособности защитить мир во всем мире.

Азербайджан уже давно выступает за реформу силовых структур, лежащих в основе институционального ядра ООН, призывая к изменению ключевых принципов, лежащих в основе ее нынешнего образа действий, в соответствии с принципом "мир больше пяти". Движение неприсоединения может благодаря своему широкому членскому составу как влиять на процесс принятия решений в ООН, так и инициировать меры, ориентированные на реформы.

Глобальная проекция силы

Принятый с распростертыми объятиями в ДН в 2011 году, Азербайджан впоследствии стал его председателем в 2019 году, а затем его председательство было продлено до 2023 года, что стало вотумом доверия репутации Азербайджана как ведущей страны. Принятие на себя этой важной ответственности Азербайджаном позволило ДН действовать на опережение в решении глобальных проблем. 4 мая 2020 года по инициативе Азербайджана в качестве председателя ДН состоялось высокое совещание в формате контактной группы по реагированию на COVID-19. Как его продолжение, дальнейшее предложение о проведении более широких дебатов на уровень ООН был предложен Президентом Ильхамом Алиевым, что в итоге получило поддержку 150 членов ООН.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшаяся в декабре 2020 года, стала результатом вышеупомянутой инициативы и прочно поставила Азербайджан в авангарде борьбы с глобальной пандемией. Специальная сессия была примечательна еще и тем, что когда она была предложена, суверенным государством, выступавшим против нее, была Армения, непокорный подход которой ни к чему не привел, справедливо подтверждая моральные устои Азербайджана.

В качестве председателя ДН Азербайджан также поднял тревожный вопрос о "вакцинном национализме", выражающемся в несправедливом распределении вакцин между развитыми и развивающимися странами. Эти усилия увенчались принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, инициированной Баку от имени Движения неприсоединения, о равном, доступном, своевременном и всеобщем доступе к вакцинам.

Момент проверки реальности: ощутимая политическая поддержка

ДН оказывает Баку ощутимую политическую и правовую поддержку в глобальном масштабе. Что касается бывшего карабахского конфликта, ДН открыто поддерживало Азербайджан, приняв многочисленные документы, поддерживающие и подтверждающие его территориальную целостность.

Консолидированная позиция ДН наиболее ярко проявилась во время Второй карабахской войны, когда три члена Совета Безопасности ООН, являющиеся также осажденными сопредседателями Минской группы ОБСЕ, стремились принять заявление по карабахскому конфликту со ссылкой на знаменитые четыре резолюции, которые сам Совет Безопасности ООН принял в 1993 году против армянского вторжения.

Попытка с треском провалилась из-за вмешательства семи членов Движения неприсоединения (также непостоянных членов СБ ООН), которые настояли на включении рассматриваемых резолюций, которые долгое время были краеугольным камнем международно-правовой позиции в отношении затяжной конфликт.

Этот эпизод стал для Баку моментом дипломатической проверки реальности; любому беспристрастному наблюдателю надлежит признать, что Азербайджан оказался на высоте в нужный момент.

ДН есть и будет оставаться важнейшим элементом более широкой внешней политики Азербайджана. Центральное место Баку в ней является неоспоримым свидетельством способности относительно небольшой нации влиять на международную реакцию далеко за пределами ее предполагаемой досягаемости. Кроме того, из-за ключевого и опасного положения и истории Азербайджана, оставление неприсоединившегося дает ему необходимый простор для реальной политики.

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