Новые иллюзии Армении: причина нынешних и будущих бед страны-лузера региона

Автор: Акпер Гасанов

Это очень похоже на зависть импотента к молодому, пользующемуся успехом у женщин ловеласу. И на зависть тщедушного, мелкого роста мужичка к идеально сложенному, высокому атлету. Также можно упомянуть про зависть ищущего утешения в потреблении дешевого алкоголя жителя трущоб к успешному и состоятельному бизнесмену с блестящей репутацией и далеко идущими планами.

Череду сравнений можно продолжать и далее. Но и без того понятно, что речь идет о зависти Армении к Азербайджану. Они проиграли 44-дневную войну, что стало началом продолжающегося до сих пор мировоззренческого кризиса в рядах как граждан РА, так и всего мирового армянства. Рухнули мифы, которыми они жили десятилетиями! Оказалось, что нет никакой "непобедимой" армянской армии и "всесильного" армянского лобби.

Азербайджан разгромил армию страну-оккупанта, вынудив премьер-министра РА Никола Пашиняна искать мира на наших условиях. И все попытки ангажированных армянством политиков из разных стран мира воспрепятствовать этому оказались тщетными. Такими же тщетными были, есть и будут надежды на реванш Армении. Эта страна все увереннее закрепляет за собой статус регионального лузера.

Армения является экономическим и геополитическим аутсайдером на Южном Кавказе, армия которой способна разве что на мелкие провокации, за которые потом следует расплата. Так произошло и на сей раз, когда азербайджанская армия, отвечая на очередные провокации с армянской стороны, провела блестящую операцию "Возмездие". Эффектность которой равна ее эффективности.

И вот уже мы слышим, что Армения готовится в ближайшее время эвакуировать своих соотечественников из Лачина. Напомню, что азербайджанская сторона потребовала перевода движения между Арменией и Карабахом на новую дорогу, альтернативную Лачинскому коридору, а также настаивает на эвакуации граждан Армении из города Лачин. Армянская сторона сопротивлялась, осуществляла провокации, но в итоге, после операции "Возмездие" вынуждена была согласиться.

Но это еще не все. После операции "Возмездие" произошел новый виток "внезапных отрезвлений" с армянской стороны. "Если перед Арменией стоит выбор: пожертвовать Карабахом или спасти Армению, мы вынуждены пожертвовать Карабахом", об этом в эфире ютуб-канала 1inTV заявил исполнительный директор Армянской ассоциации политических наук Бениамин Погосян.

Тут, конечно же, имеет смысл указать на то, что Карабах никогда не был частью РА. Поэтому "жертвовать" Армении нечем. Тем не менее, совершенно очевидно, что такое заявление свидетельствует об углублении мировоззренческого кризиса в РА. Там болезненно, но ожидаемо и неизбежно понимают и признают крах своих иллюзий.

Естественно, все это приводит к росту бессильной ненависти к Азербайджану, к зависти по отношению к нашей стране, которая раз за разом демонстрирует свой статус регионального гегемона. А что остается делать армянским комментаторам, политикам и СМИ в этих условиях? Только искать повод для самоудовлетворения через тиражирование нелепостей и фейков про Азербайджан.

Так произошло и на сей раз после нападения, совершенного религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне. Как известно, временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в министерство иностранных дел. Уже ведется расследование данного инцидента, поиск заказчиков данной провокации.

Безусловно, все они будут найдены и в отношении них будут осуществлены соответствующие меры. В любом случае, все это является исключительно делом Азербайджана и Великобритании. Тем забавнее слышать и читать рассуждения армянских политиков и журналистов, явно стремящихся выдать желаемое за действительное, тужащихся выдать плоды своих фантазий за свершившийся факт.

Поразительно, но страна, которую открыто именуют "форпостом" другого государства, пытается сунуть свой длинный нос в дело, к РА не имеющее никакого отношения. Армения, лишенная слишком многих атрибутов суверенитета и государственности и все глубже погружающаяся в болото экономических проблем, выглядит жалко и нелепо в своих потугах. Но именно сохранение этой армянской традиции и является объяснением ее нынешнего и будущего статуса страны-лузера Южного Кавказа. Способности строить успешное государство у армян, как видим, просто нет.