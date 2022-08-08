Армения оказалась на грани продовольственной катастрофы

Автор: Ибрагим Алиев

Мировой кризис, а также экстремальная жара и наводнения привели к разрастанию мировых продовольственных проблем. Инфляция бьет рекорды и в развитых, и в развивающихся странах. В Европе, которая славится защищенностью, пустеют полки магазинов. Например, в Германии возник дефицит муки, во Франции - подсолнечного масла. На этом фоне ситуация в нищенствующей Армении с каждым днем, можно даже сказать часом, становится хуже и хуже.

Далеко не секрет, что армянская экономика вот уже три десятелетия находится в стагнации ввиду того, что официальный Ереван на протяжении этого времени проводил агрессорскую политику против Азербайджана, оккупировав наши территории, в результате чего Армения загнала сама себя в экономическую ловушку. В ноябре 2020-го года ВС Азербайджана прервали армянскую оккупацию, освободив Карабах от агрессоров, после чего Баку не раз предлагал Еревану мир, ведь теперь, по завершению карабахского конфликта, регион может развиваться. Для этого есть все необходимые возможности, перспективы и межгосударственные проекты. Однако, как армянские власти до сих пор пытаются тянуть с естественными положительными процессами, которые бы смогли бы возродить экономику Армении и дать возможность армянскому народу выйти из бедственного положения. В частности, это предложенный Баку мирный договор и открытие Зангезурского коридора.

Таким образом, учитывая глобальный кризис, препятствуя самим, армяне скоро столкнутся не только с отсутствием денег в стране, но и повседневных продуктов. Сегодня подконтрольные Еревану некоторые армянские СМИ пытаются успокоить население, сообщая о неких экономических "подвижках", представляют всякого рода цифры, например, "рост производства молока на 2,5%", однако ясное дело, что ничего положительного в Армении ныне не происходит. Да и на одном молоке не выживешь.

Дело в том, что посевная площадь и объемы производства большинства сельскохозяйственных культур в стране сокращаются уже не первый год. Помимо Второй Карабахской войны, по дохлой армянской экономике ударил и коронавирус, что лишь приблизило неминуемый кризис. Наприммер, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) не раз подчеркивала, что Армения входит в список стран, которым нужно уделить первоочередное внимание вопросам продовольствия и развития сельского хозяйства. В своих отчетах FAO неоднократно отмечал существующие проблемы, которые вдобавок кочуют из одного отчета в другой. То есть, иными словами, правительство особо не спешит их решать. Причем сельское хозяйство является одним из важнейших секторов армянской экономики. Сегодня на ее долю приходится около 12% ВВП страны (этот показатель также падает из года в год - в 2015 году он составлял 17%).

Вот и получается, что копившиеся годами проблемы теперь могут вылиться в настоящую катастрофу. Мало того, что объемы производства фруктов и овощей сокращаются, так еще и в Армении логистические проблемы, которые, опять-таки, вызваны упрямостью Еревана, противящемся как можно скорее открыть коммуникации. Хранение дорогостоящей агропродовольственной продукции, во многих случаях вынуждают производителей продовольствия разрывать договоры с фермерскими хозяйствами на поставку продукции. То есть, не только производство падает, но и тот мизер, что производится просто не доходит до рынков.

Скрывать цифры армянским министерствам не удается - население просто не верит никаким предоставляемым цифрам и ставит под сомнение деятельность любых госорганов, потому что всем попросту надоело жить в нищите. Независимая статистика же наглядно показывает, как армяне с каждым днем становится все беднее и беднее.

К примеру, в середине июня этого года среди жителей Еревана был проведен опрос. Вопрос был простой - "Как живется?". Съемочная группа попыталась выяснить, как гражданам удается покрыть свои минимальные расходы на фоне инфляция и как она отражается на их семейном бюджете. Судя по ответам, ереванцам приходится тратить в 5 раз больше при том, что заработок в 5 раз, конечно же, не увеличился.

"Раньше на покупки нам хватало 5000 драмов, сейчас не хватает и 25 тысяч", - говорили недовольные жители Еревана.

Если принимать во внимание, что это, как никак, столица, интересно представить, как живут в других регионах Армении. Жизнью это не назовешь. Это выживание.

И неудивительно. Государственный долг Армении за 4 года вырос на 2,58 млрд. долларов или на 37,6%. В апреле этот показатель увеличился на 91,3 млн. долларов, составив 9,45 млрд. долларов. Только в 2021 году госдолг увеличился на 1,25 млрд. долларов, а за 4 месяца этого года на 222 млн. долларов. Существенная часть этих денег использовалась Центральным банком для стабилизации обменного курса.

Ныне госдолг на душу населения составляет около 3200 долларов. При этом увеличение этого показателя не способствовало хотя бы пропорциональному росту ВВП. За четыре года было потрачено 2,45 млрд. долларов долга, однако номинальный ВВП Армении увеличился примерно на 1,6 миллиарда долларов, а средний уровень бедности вместо того, чтобы снизиться, вырос до 27%. Получается, что долг не только не решил социально-экономические проблемы страны, но и усугубил их.

Экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе.

Окончание Второй Карабахской войны сулило определённые перспективы для Армении в случае становления её руководства на правильные рельсы. Однако маленький шанс до сих пор не использован. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан, что идёт вразрез логике, потому что именно наша страна на правах победителя предложила начать подписание мирного договора, открытие коммуникаций, что даст Армении возможность участвовать в перспективных региональных проектах, что стало бы глотком свежего воздуха в задыхающейся экономике соседей.

Одних выше приведенных цифр достаточно, чтобы понять масштаб экономических проблем. Не стоит еще и забывать о растущих показателях безработицы, низком уровне доходов армянского населения. Общеизвестно, что не обеспечивается даже минимальный уровень жизни. В этих условиях граждане Армении боятся вступать в брак, рожать детей, ибо нет гарантии в том, что они смогут прокормить себя, не говоря уже о возможных детях. Армяне устали выживать на средства, которые им присылают из-за границы сердобольные, уже навсегда покинувшие страну ее бывшие жители.

Численность населения Армении уменьшилась более чем на 700 тысяч человек, что составляет почти четверть от количества ее жителей в 1991 году. Цифра, кстати говоря, может быть и выше. Армянское общество ищет выход из проблем и в этом контексте растет число эмигрантов из Армении. Люди "протестуют ногами", устав жить в стране тотальной лжи, экономической бесперспективности, ежедневной борьбы за выживание.

Факт того, насколько глубоко экономическое падение Армении, не требует доказательств. Что прежние, что нынешние власти Армении продолжают нагло, цинично врать собственному народу о грядущем экономическом подъеме. Если так будет продолжаться и дальше, скоро на полках армянских магазинов просто не будет продуктов.