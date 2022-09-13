Вооруженной провокацией Армения пытается сорвать подписание мирного договора - Игорь Коротченко
Цель вооруженной провокации армянской стороны - сорвать подписание мирного соглашения.
Как передает Day.Az, об этом заявил главный редактор российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко.
"Цель этой вооруженной провокации армянской стороны - сорвать подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Совершенно очевидно", - отметил российский военный эксперт в своем аккаунте в соцсетях.
Напомним, что в ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения.
В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение.
Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура.
В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии принимаются решительные ответные меры.
Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений.
Есть потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.
В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, обстрелы позиций Азербайджанской Армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалась концентрация наступательных вооружений, средств тяжелой артиллерии и личного состава.
Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.
Такими действиями Армения также преследует цель замедлить реализацию масштабных проектов гражданской инфраструктуры, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, освобожденных от оккупации, и сохранить атмосферу напряженности вблизи границ Азербайджана.
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