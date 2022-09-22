Армян довели до психоза

Автор: Зульфугар Ибрагимов

У страха глаза велики. А у армянского страха они просто огромны.

Не успели пользователи соцсетей отсмеяться по поводу случайно обнаруженных в лесу в Зангезуре сорока армянских дезертиров, прятавшихся там от азербайджанской армии, как подоспела очередная забавная новость в стиле хоррора.

Судя по сообщениям армянских СМИ, жители города Мартуни Гегаркуникской области Армении пережили накануне страшную ночь. Взрослые не спали, плакали дети, а многие уже начали паковать чемоданы, готовясь бежать. Всю ночь в соцсетях люди рассказывали леденящие душу истории о подозрительных женщинах, которые стучались к ним в дома и задавали странные вопросы. Все как один были уверены, что это именно они, азербайджанские диверсанты проникли в город и готовят страшную диверсию.

Мы тут, конечно, подошли к истории немного творчески. Но голая реальность недалека от написанного. Согласно армянским СМИ, перепуганные мартунинцы обратились в полицию на предмет задержания азербайджанских диверсантов. Правоохранителям поступило аж сорок звонков! И всем мерещились страшные азербайджанцы. Полиция немедленно отреагировала и после опасной погони и перестрелки задержала двоих женщин...

Насчет погони и перестрелки - шутка. Пардон, увлеклись...

Так вот, женщины были доставлены в полицию, где их допросили и выяснили, что они не готовили диверсии, а всего лишь проводили опрос, связанный с кофе "Роял Армения". Ну, как это обычно делается - коммивояжеры предлагают гражданам продукцию той или иной фирмы, проводят опрос для формирования представления о рынке и интересе к продукции. Обычная практика. Эти женщины рекламировали кофе, но запуганные до нельзя пропагандой граждане пропустили рекламу мимо ушей, высматривая у незнакомок клыки и когти.

Начальник Мартунинского управления полиции не скрывал своего удивления тем, с какой скоростью распространились слухи.

А чему удивляться? Армянский агитпроп не жалеет эпитетов, сочиняя страшилки и запугивая свое население соседями. Жители армянских регионов, близких к границе, сами живут в происходящем. Они, по идее, лучше всех прочих знают, что никто не бомбит их города, не стреляет по ним снайперами и байрактарами. Где-то в закоулках сознания, наверняка, есть понимание, что азербайджанские подразделения не будут атаковать город и расправляться с его жителями. Но пропаганда мешает мыслить трезво. И если завтра восточные регионы Армении опустеют, винить в этом армяне должны будут только свою пропаганду и собственные детские страхи и комплексы.