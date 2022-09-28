Король Испании на медиафоруме в Сарагосе

В испанской Сарагосе стартует Всемирный конгресс новостных медиа - крупнейший авторитетный форум, собирающий "сливки" мирового медийного сообщества. В этом году почетными президентами конгресса являются король Испании Филипп VI и королева Летиция. Филипп VI выступит с речью перед лидерами мировых СМИ, открывая World News Media Congress (WNMC). От Азербайджана на конгресс приглашены Агентство международной информации Trend и англоязычная газета Azernews, передает Day.Az.

В этом году в форуме примут участие более 1000 представителей самых авторитетных изданий мира из 75 стран. В рамках WNMC пройдет World Media Leaders Summit, World Editors Summit, Women In News Summit, а также вручение премии "Golden Pen of Freedom - 2022". Участниками конгресса в качестве основных будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием современных СМИ, стоящие перед журналистами вызовы, адаптацию бизнес-модели средств массовой информации к требованиям нового времени и другие темы.