Азербайджан оказывает постоянную поддержку деятельности Организации тюркских государств

17 октября 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, основными вопросами, стоящими на повестке дня заседания, стали стратегия ОТГ на 2022-2026 годы, в том числе ряд важных документов, касающихся работы организации, последних событий в регионе, работы по подготовке к очередному саммиту, который состоится 11 ноября текущего года в Узбекистане, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Джейхун Байрамов, выступая на данном заседании, озвучил следующие основные моменты:

- Председательство братской Турции в ОТГ внесло важный вклад в укрепление сотрудничества между государствами-членами. В частности, проведение очередного саммита в братском Узбекистане послужит дальнейшему укреплению организации.

- Азербайджанская сторона надеется, что принятие ряда важных документов на сегодняшнем саммите, в частности "Стратегической дорожной карты Организации тюркских государств на 2022-2026 годы", внесет важный вклад в работу организации.

- Азербайджан тесно сотрудничает с государствами-членами ОТГ как в рамках Организации, так и на двусторонней основе. В этой связи исключительное значение имеют недавние визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

- Заслуживает похвалы особое внимание, уделяемое в рамках Организации выбору города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году. Мы также считаем, что проведенный 16 сентября 2022 года бизнес-форум тюркских государств в Шуше внесет важный вклад в восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях. Считаем, что на фоне процессов, происходящих в нашей географии, возникающих новых вызовов ОТГ играет роль платформы, которая предоставляет широкие возможности для борьбы с этими вызовами.

- Азербайджанская сторона всегда поддерживает деятельность ОТГ и будет продолжать прилагать усилия для дальнейшего укрепления отношений между братскими народами под эгидой ОТГ.

Затем глава МИД довел до внимания позицию Азербайджана по важным вопросам повестки дня заседания. Министр подробно проинформировал участников мероприятия о недавних столкновениях в результате провокации Армении, а также о последней ситуации, связанной с работой, проделанной в рамках инициативы Азербайджана по подписанию мирного договора с Арменией. При этом было подчеркнуто, что, несмотря на усилия Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, открытию коммуникаций, делимитации границ, а также по гуманитарным направлениям, Армения препятствует мирным процессам и грубо нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений.

С полным текстом речи Джейхуна Байрамова можно ознакомиться здесь.