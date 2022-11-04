Игры мускулами Ирана и учения азербайджанского спецназа – есть ли связь?

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, на территориях близ южных границ Азербайджана начались учения спецназа. Руководит учениями легендарный командующий Силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев. К маневрам привлечены также подразделения ВВС и ракетно-артиллерийских войск. Сообщается, что за первые два дня учений спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи и специальные операции в глубине обороны условного противника. При поддержке авиационных, артиллерийских средств и ударных дронов были выполнены действия по взятию под контроль установленных рубежей и пунктов.

В другое время место проведения маневров, скорее всего, не привлекло бы внимания. Но тот факт, что проходят они вблизи границы с Ираном, вызвал определенные обсуждения и мнения в социальных сетях. Напомним, что недавно проведенные у границ Азербайджана учения КСИР имели заметный привкус демонстрации силы, что нельзя было не заметить. "Переправы" через Араз во время учений сопровождались не двусмысленными заявлениями иранских политиков и официальных лиц. Не удивительно, что начавшиеся в среду маневры азербайджанского спецназа были восприняты многими как ответные.

"Я бы не называл наши учения ответом Ирану. Все учения, как их дата, так и дислокация, проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом", - сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По его словам, нынешние маневры это учения Сил специального назначения. спецназ отрабатывает свои специфические задачи. Возможно, граница с Ираном была выбрана как наиболее приемлемая территория для того, чтобы отработать вопросы, которые были поставлены перед участниками учений, и для достижения запланированных целей, предположил эксперт. Обычно, отметил он, подразделения специального назначения не занимаются прикрытием государственной границы. В основном, этим занимаются мотострелковые бригады.

"На фоне прошедших недавно иранских учений, на фоне повышения градуса обсуждений этого вопроса по объективным и субъективным моментам, хотел бы сказать несколько слов. В Иране и за его пределами есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы отношения между ИРИ и Азербайджаном накалились. Надо сказать, что официальный Баку очень сдержанно подходит к сложившейся ситуации. Азербайджан всегда строил и будет строить с Ираном добрососедские отношения. У нас с этой страной много позитивных моментов в отношениях. Бывают и негативные, но они находят решение на уровне глав государств в рамках цивилизованного диалога и международных норм", - сказал Рамалданов, заметив, тем не менее, что, несмотря на это, некоторые моменты, имевшие место во время недавних учений КСИР у наших границ, не остались незамеченными.

Азербайджанская сторона, по словам нашего собеседника, очень внимательно наблюдала за происходившим и за той тематикой, которую отрабатывали иранские военные, включая, как все знают, имитацию форсирования реки Араз. Все это, вполне естественно, не могло остаться без внимания. И касается это не только иранской границы. Когда на том или ином направлении государственной границы проводятся соседними странами какие-то мероприятия, полученная информация анализируется, на ее основе делаются определенные выводы, и если есть необходимость, принимаются дополнительные меры.

"Нельзя не признать, что иранские учения, особенно последние, были демонстрацией мускулов непосредственно Азербайджану. Соответственно, азербайджанской стороной были приняты определенные меры. Само собой, это не афишируется, но дополнительные меры, конечно, не могли не быть приняты. Их нас вынудил принять Иран, его демонстративное сближение с Арменией. Таковы правила - чем ближе наши соседи к нашему противнику, тем дальше они от дружеских отношений с Азербайджаном. Однако хочу еще раз повторить - не думаю, что нынешние маневры это напрямую ответ Ирану. У сил специального назначения свои, специфические задачи, которые выполняются в тылу противника. Это не те силы, что занимаются прикрытием государственной границы и имеют свои рубежи и участки обороны. А что касается мер по прикрытию госграницы, то они носят постоянный характер и не зависят от чьей-то игры мускулами", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева