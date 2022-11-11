Наша большая тюркская семья: ОТГ- великое прошлое и блестящее будущее

Автор: Акпер Гасанов

Я узнал, что у меня есть огромная семья. Это - строчка из стихотворения русского поэта Василия Орлова. Широко известной она стала благодаря выходу на большие экраны кинофильма "Брат-2". Речь в стихотворении идет о России. Но применима данная срока из стиха и к нам, представителям огромной семьи тюркских народов. По сути, будем откровенны, на протяжении долгих десятилетий, мы были отделены друг от друга.

В первую очередь потому, что был СССР, в составе которого находились Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и была Турция. Ее СССР воспринимал, как вражеское государство, как члена НАТО. В СССР, с его фальшивой идеологией "братства народов", пытались "скрестить ужа и ежа", рассуждая с высоких трибун об "исторической близости" совершенно не имевших ничего общего народов. При этом, в СССР опасались объединения тюркских народов.

Опасались потому, что в реальности эти народы имеют общие корни. У нас одна история, одна религия, очень близкий язык. Президенты Азербайджана, Турции, Узбекистана, всех тюркских государств могут говорить на своих родных языках и им не нужен переводчик. Именно это, историческая, духовная близость объединила всех участников IX Саммита Организации тюркских государств.

Это очень важное обстоятельство. Особенно в пору, когда на глазах всего мира рушатся многие мифы. Таковым, к примеру, оказался миф о "братстве славянских народов России и Украины". Эти страны сейчас воюют между собой. Кровь тут льется рекой. Жертвы исчисляются десятками тысяч и хороня их, хоронят и придуманный советской пропагандой миф.

На этом фоне особо выигрышно выглядит единство тюркских народов. Это органичный союз, не притянутый за уши. Не такой, как членство Армении в Международной организации Франкофонии. Прекрасно помню, как на очередном мероприятии данной организации в Ереване все ограничилось демонстрацией носков Николом Пашиняном и Джастином Трюдо. Что в реальности может быть общего между Арменией и Канадой? Ответ очевиден - ничего!

Совсем иное дело - тюркский мир. Примером настоящего, а не плакатного братства, которое существует между азербайджанским и узбекским, азербайджанским и казахским народами являются школа, которая будет построена Узбекистаном в Физулинском районе, и Творческий центр, который будет возведен в этом же районе Казахстаном. В нашей стране очень высоко оценили эти шаги братских народов.

Да, наша страна обладает финансовыми возможностями для полного восстановления всех освобожденных территорий своими силами. Но, конечно же, далеко не все измеряется финансовыми возможностями государств. Всегда и везде, особенно на Востоке, высоко ценились дружественные, братские намерения, поступки. Тем более, что речь идет о проектах, реализуемых в освобожденном ценой героизма тысяч наших шехидов Карабахе.

"Я приглашаю и других глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомню, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган трижды посетил наши освобожденные земли. Он был в великой, освобожденной Шуше, а также посещал Физули, Зангилан и Джебраил. Уверен, что и главы иных тюркских государств обязательно посетят наши освобожденные территории.

Тем более, что глава нашего государства справедливо заметил, что тюркский мир охватывает обширную географию с населением более 200 миллионов человек и обладает большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными путями и современными военными возможностями. Кстати, Азербайджан в этом плане является прекрасным примером не слов, а дела.

Наша страна инвестировала в экономики стран Тюркского совета свыше 18 миллиардов долларов за все время существования организации. Это колоссальная сумма! Но она лишь намекает на огромные возможности кооптации усилий стран тюркского мира в достижении самых амбициозных целей. Но тут имеет смысл напомнить о том, что Нахчыван - это единственный регион Азербайджана, граничащий с Турцией.

В свое время историческая земля Азербайджана, наш Зангезур, был отделен от от Азербайджана и присоединен к Армении. Таким образом произошло еще и географическое разделение великого тюркского мира. Именно поэтому приоритетом для Азербайджана является восстановление освобожденных от оккупации территорий, превращение Карабаха и Восточного Зангезура в развитый уголок нашей страны.

Кроме того, Зангезурский коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и западными районами Азербайджана превратит весь регион в важный транспортно-торговый узел. В его реализации заинтересованы все государства-члены ОТГ. И не только они. Венгрия, как известно, имеет в ОТГ статус наблюдателя. Но посмотрите, что написал в Twitter премьер-министр этой страны Виктор Орбан.

"Нам нужен мир и сотрудничество, а не война и санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным лидером, который успешно выступил посредником между Россией и Украиной. Президент Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать поставки. Мы в долгу перед ними!" - отметил он.

И это правда. Азербайджан и братская Турция доказали свою колоссальную важность на геополитической карте мира. И весь тюркский мир обязательно еще заявит о себе в полный голос.