Многоликий Ален Симонян: примитивная, но привычная ложь спикера парламента Армении

Автор: Акпер Гасанов

Есть ложь, есть циничная ложь и есть заявления официального Еревана. В очередной раз в этом можно убедиться, ознакомившись с заявлениями спикера парламента Армении Алена Симоняна. Он умудрился в рамках одной своей речи сделать несколько лживых, "хромающих на обе ноги" даже с точки зрения обычной логики, заявлений. Доказать абсурдность которых может любой желающий, что называется, в "два клика" в поисковиках.

Как известно, аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств и представители средств массовой информации провели осмотр противопехотного минного поля в северном направлении вершины Сарыбаба, обнаруженного инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии. Все они своими глазами смогли убедиться в том, что минное поле, усеянное противопехотными минами армянского производства, было установлено незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Во время визита, организованного Министерством обороны, представители были подробно проинформированы о проводимой на этой территории работе по разминированию и обнаруженном 21 ноября минном поле с 350 единицами противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году. То есть, эти мины были произведены после подписания премьер-министром РА Николом Пашииняном трехсторонннего заявления от 10 ноября 2020 года.

А теперь напомним, что в пункте 4 говорилось о том, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Российские миротворцы службу несут, тогда как Армения не выполнила до сих пор того, под чем подписалась. И официальный Баку не раз четко указывал на это.

"Армения, как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, которым является упомянутая декларация, взяла на себя определенные обязательства. Эти обязательства четко и ясно указаны в документе. Одной из них является выведение армянских вооруженных сил из Карабаха. Но пока это не сделано, Армения тянет с этим", - заявил в июле нынешнего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

К сожалению, воз и ныне там. Но вместо исправления ситуации, что свидетельствовало бы о искреннем желании РА заключить большой мирный договор с Азербайджаном, мы слышим откровенную и примитивную ложь от Алена Симоняна. Он заявил, что "последние выстрелы со стороны Азербайджана, возможно, преследуют цель дискредитации наблюдательной миссии ЕС, чтобы обвинить их в неэффективности и обосновать, что только присутствие российских военных оказывает влияние".

Как видим, тут имеет место не только попытка обвинить Азербайджан в преступлениях, совершенных Арменией. И не только попытка "перевести стрелки" с невыполнения РА пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября. Спикер армянского парламента пытается создать видимость, что Азербайджан одобряет деятельность российских миротворцев, считая ее эффективной.

Это ложь. "Армения не выполняет своего обязательства. Российские миротворцы... их к этому не принуждают.", также в июле заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Напомню и еще одно заявление главы нашего государства, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Сделано оно было 8 ноября в освобожденной от армянских оккупантов, великой Шуше на мероприятии по случаю Дня Победы.

"Российские миротворцы размещены там временно, в Заявлении от 10 ноября 2020 года срок их пребывания указан", подчеркнул Президент Азербайджана. И это была четкая позиция, указывающая на то, что официальный Баку не даст своего согласия на продление срока пребывания российских миротворцев в зоне их нынешней ответственности. Этот срок заканчивается в ноябре 2025 года. И Азербайджан четко следует все тому же пункту 4 трехстороннего заявления от 10 ноября.

Как видим, доказать лживость заявлений и выводов спикера армянского парламента не сложно. Не сложно доказать и его готовность менять свою позицию, что называется, без тени сомнения и переживания за репутацию. В частности, мы же видим, как Симонян сейчас превратился чуть ли не в главного критика России и российско-армянских отношений. А ведь были иные времена.

"Считаю, что российское оружие - лучшее в мире, и действия России в ходе войны были максимально союзническими", - утверждал Симонян в 2021 году. Впрочем, о том, носителем каких морально-нравственных ценностей является данный персонаж можно судить по его готовности легко и просто отказываться от дружбы во имя политической конъюнктуры и статуса лица, особо приближенного к Николу Пашиняну.

В сентябре 2020 года российский центр "Досье" опубликовал скандальную статью об агентах, "обосновавшихся почти во всех госструктурах Армении" и передающих информацию в Россию. Упоминался там и экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян, который занял этот пост по рекомендации Никола Пашиняна, а теперь изображает из себя "реваншиста" и оппозиционера, требуя отставки действующего армянского премьера.

Так вот Ален Симонян тогда крайне нервно отреагировал на информацию о причастности к сети "российских шпионов" Артура Ванецяна, с которым у него были дружественные отношения. "Не надо муссировать тему того, что я за кого-то там ручался или с кем-то дружил. Вы тоже дружили со многими людьми, но потом перестали, ведь так? Для меня на первом месте стоит государство", - патетично произнес Симонян, отвечая армянским журналистам. От того, кто преспокойно отказывается от друга во имя карьеры, кто готов называть предателем Родины и шпионом того, с кем вчера делил хлеб-соль, можно ожидать всего. В том числе и безостановочного озвучивания лживых и глупых заявлений в адрес Азербайджана.