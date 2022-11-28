Индия пыталась подарить Армении оружие в разгар 44-дневной войны

Автор: Мехти Ахмедзаде

В разгар Второй Карабахской войны терпящая по всем фронтам поражение Армения периодически экстренно получала вооружение, купленное на деньги мирового армянства или за даром от сторон, заинтересованных в том, что конфликт затянулся потенциально навсегда. Но победоносная азербайджанская армия успешно провела контрнаступительную операцию и оккупация Карабаха была прекращена, а в регионе наступил долгожданный мир.

Спустя два с лишним года стало известно, что в те дни двуличная и поддерживающая всех, кто против Пакистана, Индия предложила отправить стрелковое оружие, боеприпасы и другое вооружение в Армению в экстренном режиме с условием отсрочки платежа. Об этом сообщили индийские СМИ, отмечая, что армянские военные согласились на такую помощь из Индии, но они не могли организовать воздушные перевозки, которые способны доставлять военные грузы в Ереван.

"ВВС Армении эксплуатируют только два военно-транспортных самолета Ил-76 эпохи СССР, но по какой-то причине они не были введены в эксплуатацию для транспортировки груза военного назначения из Индии", - пишут СМИ.

То, что Ереван согласился принять оружие, неудивительно. Армяне всегда придерживались традиции принимать подачки от кого угодно и не раздумывая, но и это им не помогло бы. Исход войны дешевое индийское вооружение никак не изменило бы.

Интересен другой момент - это лицемерие Индии. На прошлой неделе Нью-Дели принимал у себя третью международную министерскую конференцию по противодействию финансированию терроризма, но при этом, оказывается, 2 года назад страна спонсировала армянский терроризм. Кроме того, в этом же саммите участвовала Армения. Большего идиотизма, пожалуй, не придумать.

В Дели прекрасно знают, что из себя представляет Ереван, но, тем не менее, открывая конференцию, премьер Моди заявил, что необходимо ввести санкции против стран, поддерживающих терроризм.

Отличная мысль. Тогда давайте, первым делом, господа, требуйте введения санкций против вас самих же, ибо Индия продает оружие террористическому государству, державшему под оккупацией территории Азербайджана на протяжении 30 лет. Этим оружием потом снабжаются незаконные террористические военные формирования в Карабахе.

Каждый раз, когда Армения нарушает режим прекращения огня и устраивает провокации против нашей страны, ответственность за это несет в том числе и индийское государство, потому что оно - спонсор терроризма.

Индия занимает особое место среди стран, постоянно оказывающих политическую, экономическую, моральную и военную поддержку Армении. И очень легко понять почему.

Если Пакистан, имеющий очень напряженные отношения с Индией, имеет братские отношения с Азербайджаном, то мы должны поддерживать Армению, считает Дели.

Примитивнее мышления нет. Действия Индии противоречат ее же заявлениям, сделанным на антитеррористическом саммите.