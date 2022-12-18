Несуществующий телеканал "Дождь" о несуществующем "госминистре" Карабаха

Вытолканный и выталкиваемый из Европы телеканал "Дождь" делает всё возможное, чтобы окончательно похоронить остатки своего некогда авторитета.

Напомним, вскоре после Второй Карабахской войны президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" сказал: "Карабах всегда был неотъемлемой частью территории Азербайджана. Азербайджан возвращал территории, которые он и все мировое сообщество считает азербайджанской территорией".

Однако некоторые российские СМИ в погоне за нечистоплотной наживой пренебрегают даже позицией своего главы государства. Исходя из принципа: "кто платит, тот и заказывает музыку", руководство некоторых российских медиа готово печатать статьи и публиковать видеорепортажи даже в тех случаях, когда данные действия противоречат истине. И сейчас речь идёт о тех СМИ, которые горделиво именуют себя "независимыми".

В то же время если какому-либо олигарху или бизнесмену понадобится заказной материал для очернения своего конкурента, так называемые "независимые" СМИ не отказываются от "гонораров" и охотно соглашаются предоставлять свои "услуги".

Одним из ярких примеров такого "независимого" СМИ является телеканал "Дождь". Позиционирующий себя в качестве "островка свободы слова" в российском инфополе, "Дождь" на деле не лучше других российских СМИ, где в прайм-тайм выступают проармянские пропагандисты вроде Соловьева, Симоньян и прочих.

Двойные стандарты "Дождя" легко заметить на примере освещения ситуации в Украине и Азербайджане. В вопросе российско-украинской войны позиция телеканала заключается в уважении территориальной целостности Украины и скорейшего прекращения войны. Однако когда дело доходит до Азербайджана, журналисты "Дождя" тотчас меняют свою риторику.

В частности, речь идёт об одиозной сотруднице "Дождя" Екатерине Котрикадзе. В ноябре Котрикадзе взяла интервью у российского олигарха Рубена Варданяна, который сбежал в Карабах после того, как на него были наложены санкции со стороны Запада. Там Варданян получил "должность" из рук главаря сепаратистов Араика Арутюняна. Примечательно, что Котрикадзе представила дорогого гостя в качестве "главы правительства нкр". Получается, что либо журналистка не в курсе итогов 44-дневной войны (что кажется фантастикой), либо совершила намеренную провокацию против Азербайджана.

Сразу напрашивается вопрос - сколько денег отвалил Варданян, чтобы по телеканалу с немалой (будем честными) аудиторией крутили произносимую им ахинею о событиях в регионе? При чем "Дождь" так и не предоставил возможность другой стороне, то бишь азербайджанской, высказать свою точку зрения. Что ещё раз подтверждает пристрастность телеканала и разоблачает его так называемую "независимость".

Предоставив площадку армянскому преступнику, занимающемуся грабежом природных ресурсов Азербайджана, телеканал "Дождь" нарушил принцип суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Если для "Дождя" Карабах - это территория, где армяне "по праву требуют независимости", Варданян - это спаситель армян, то у телеканала нет морального права называть себя "независимым".

К сожалению, приходится констатировать, что телеканал "Дождь" превратился в инструмент пропаганды армянства. Телеканал ничем не отличающийся от других пропагандистских ресурсов, которые приглашают псевдоэкспертов, сидящих на зарплате армянской диаспоры РФ. Поэтому закат славы некогда популярного телеканала, и как следствие, выдворение "Дождя" из Европы - не случайность, а закономерность.