В летящий из Еревана самолет ударила молния

В выполнявший рейс Ереван-Лион самолет авиакомпании Transavia во время набора высоты ударила молния.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил один из пассажиров.

По его словам, разряд молнии пришелся на правый борт самолета. Звук удара вызвал среди пассажиров панику. Один из находившихся на борту почувствовал себя плохо. Отмечается, что летевший тем же рейсом врач оказал пассажиру необходимую помощь, и состояние последнего нормализовалось.

Сообщается также, что самолет не получил повреждений и благополучно продолжил полет. Воздушное судно успешно приземлилось в Лионе.