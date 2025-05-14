Наталья Муравидзе назвала главное направление инвестиций ЕБРР в Азербайджан

За последние годы Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в экономику Азербайджана более 4 миллиардов долларов в рамках почти 200 проектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила глава ЕБРР в Азербайджане Наталья Муравидзе, выступая на панельной дискуссии высокого уровня "Азербайджан: новые возможности для "зеленого" роста и развития связей", прошедшей в рамках ежегодных собраний ЕБРР в Лондоне.

В своем выступлении Муравидзе подчеркнула, что банк на протяжении многих лет играет ключевую роль в поддержке экономической трансформации страны. "Мы уже долгие годы остаемся надежным партнером Азербайджана на пути к более устойчивой, инклюзивной и диверсифицированной экономике", - отметила она. "Наши инвестиции охватывают широкий спектр секторов - от энергетики и инфраструктуры до финансовых институтов и малого и среднего бизнеса".

По словам Муравидзе, устойчивое развитие остается основополагающим принципом работы ЕБРР в Азербайджане: "Мы ставим устойчивость, "зеленые" инновации и эффективное управление в центр нашей деятельности".

За последние годы банк усилил свое присутствие в стране, особенно в сфере "зеленой" экономики.

"На протяжении трех последних лет мы стабильно наращивали объемы инвестиций и только в прошлом году вложили почти 200 миллионов евро", - сообщила глава представительства. - "Я особенно горжусь тем, что 80% этих инвестиций пришлись на проекты в области "зеленой" экономики".

Кроме финансирования, ЕБРР активно участвует в процессе реформ и разработке политики.

"Очень важно, что наше влияние выходит за рамки инвестиционной поддержки", - подчеркнула Муравидзе. - "Мы принимали участие в подготовке ключевых инициатив - от проведения первого в Азербайджане аукциона по возобновляемым источникам энергии и формирования перспективной стратегии по водороду до разработки законодательства о государственно-частном партнёрстве и планирования проекта "зелёного города" в Гяндже".