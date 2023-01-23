Медиа-платформа Turkic.World и университет Балыкесир подписали меморандум о партнерстве

Медиаплатформа Turkic.World и университет Балыкесир подписали меморандум о партнерстве, передает Day.Az.

Меморандум подписали заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и ректор университета Балыкесир проф. Юджель Огурлу.

Согласно меморандуму, медиа-проект Turkic.World становится официальным медиа-партнером университета Балыкесир.

В рамках подписанного меморандума медиа-платформа Turkic.World будет публиковать новости об университете, кроме того, в медиа-проекте профессорско-преподавательский состав университета будет выступать в качестве экспертов и политических комментаторов в связи с событиями в мире и Турции.

Отметим, что медиаплатформа Turkic.World начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Напомним, что медиа-платформа Turkic.Worldбыла представлена в прошлом году на медиа-форуме Тюркского Совета в Стамбуле, а также стала официальным медиа-партнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum (IBF)), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время Turkic.World является официальным медиа-партнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий "Teknofest 2022".

Наряду с этим медиа-проект Turkic.World также подписал меморандум о партнерстве с Стамбульским коммерческим университетом, азербайджанским Институтом теологии и турецким Фондом защиты прав, свобод и гуманитарной помощи (İHH).