Армяне несколько раз переименовывали наши населенные пункты, однако сфальсифицировать историю не так просто.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель "Общины Западного Азербайджана", депутат Азиз Алекберли.

"Документов, доказательств достаточно. Нами в очередной раз расследуется переименование топонимов. Армения переименовала даже наши памятники. Все это расследуется и будет представлено нами международному сообществу", - сказал он.

Далее, говоря о принятии "Концепции возвращения" Общины Западного Азербайджана, депутат отметил, что это одно из звеньев борьбы за возвращение на наши исторические земли.

По его словам, с принятием этой концепции сделан важный шаг в возвращении наших соотечественников на свои земли.

"Данный документ опирается на международное право", - сказал Алекберли.