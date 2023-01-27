https://news.day.az/politics/1532088.html Задержан нападавший на посольство Азербайджана в Иране
Задержан нападавший на посольство Азербайджана в Иране
Задержан совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, передает Day.Az.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства.
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