Попытка пиара армянского фашиста Нжде в Москве!

Автор: Зульфугар Ибрагимов

29 января в московском концертном зале "Измайлово" должен был состояться концерт Школы армянских этнических танцев "Нжде", посвященный дню армянской армии. Однако правоохранительные органы российской столицы не позволили провести мероприятие.

Как с возмущением пишут армянские СМИ, за полчаса до начала концерта полицейские вывели собравшихся армян на улицу, сославшись на необходимость проверки здания. Не желая отказываться от концерта, несостоявшиеся зрители, как пишут источники, четыре часа простояли на улице, однако никаких признаков проблем в здании не наблюдалось. Как и признаков проверок - здание концертного зала не было оцеплено, на нижнем этаже продолжало работать кафе. Проявившие невиданное упорство зрители начали наконец роптать, одному из них, выразившему претензии к полиции, как пишут армянские СМИ, сломали палец, а одной из девушек стало плохо. Когда стало окончательно ясно, что концерт ансамбля имени армянского нациста Нжде к дню ВС Армении провести не удастся, армяне стали плясать на улице, чтобы продемонстрировать свою, как пишут, "солидарность с вооруженными силами".

Само собой разумеется, армянская община возмущена и требует разъяснений и извинений от правоохранителей и властей российской столицы. Понять, что причина в названии танцевальной группы (подчеркнем - молодежной) и что пропаганда чужой армии на территории РФ недопустима, армянской общине оказалось не под силу. Наверняка у армянства были какие-то известные танцоры или хотя бы просто деятели культуры, именем которых можно было бы назвать молодежный ансамбль этнического танца, но было выбрано имя кровавого националиста и нацистского пособника Нжде. Армянам России уже который год вбивают в голову, что пропаганда нацизма и прославление нацистских преступников на территории Российской Федерации запрещены. Не понимают.

Напомним, что в конце января прошлого года армяне уже пытались провести в России ряд мероприятий в честь Нжде и своей армии. 28 января московская полиция ворвалась в здание Союза армян России (САР), где провокаторы армянского лобби пытались организовать показ фильма о Гарегине Нжде. Показ был прекращен. Более того, представители полиции зачитали прокурорское представление о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 (реабилитация нацизма) и разогнали собравшихся.

На тот же день в Воронеже диаспора планировала концерт по случаю 30-летия армянской армии. По городу заранее были развешаны афиши с цитатой военного преступника, участвовавшего в геноциде Ходжалы. Однако концерт не состоялся - мэрия запретила, объяснив это недопустимостью празднования юбилея армии другой страны на территории России. Глава местной армянской общины был вызван в мэрию, где ему, грубо говоря, вправили мозги. В итоге концерт был перенесен на 6 февраля и его тематика была полностью изменена. Теперь вместо армии он был посвящен "сохранению культурного наследия армянского народа в России".

Прошлогодние неудачи, судя по всему, не стали уроком для российского армянства. Вынесет ли оно уроки из вчерашней ситуации, узнаем в следующем году.