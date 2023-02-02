Кадры с учений "Зима-2023"

Министерство национальной обороны Турции поделилось кадрами с совместных военных учений "Зима-2023", проходящих в провинции Карс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции, в сообщении говорится:

"Они герои, они бесстрашны... Они - железный кулак нашего великого народа".

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