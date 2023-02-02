https://news.day.az/politics/1534150.html Кадры с учений "Зима-2023" - ВИДЕО
Кадры с учений "Зима-2023" - ВИДЕО
Министерство национальной обороны Турции поделилось кадрами с совместных военных учений "Зима-2023", проходящих в провинции Карс.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции, в сообщении говорится:
"Они герои, они бесстрашны... Они - железный кулак нашего великого народа".
Представляем это видео:
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