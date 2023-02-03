Лавров объяснил армянам, во что им обойдутся западные печеньки

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова, в котором он в очередной раз, только более акцентированно признал, что Армения именно оккупировала часть территорий Азербайджана, стало холодным душем для армянского политического истеблишмента.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его мнению, в Ереване надеялись, что, намекая Москве на союз с НАТО, Армения получит какие-то преференции от своего гаранта безопасности. Понимая, насколько дипломатичен Лавров, как и, в принципе, все его ведомство, можно предположить, что время намеков заканчивается, и Москва готова более серьезно взяться за своего пока еще по документам стратегического союзника на Кавказе, считает Михайлов.

"Более того, все больше вырисовывается новая конфигурация, при которой Ереван стремительно, покусившись на западные печеньки, превращается в форпост антироссийских интересов, в результате чего Москва все теснее будет сотрудничать с Баку в плане региональной безопасности. И могу предположить, что это будет происходить уже без учета мнения Еревана. Пашинян и его окружение показали свою неспособность нести ответственность за государственность. Скорее всего, вопросом сохранения государственности для армян на территории Армении будут заниматься Баку и Москва. Но уже при другом правительстве, которое, на мой взгляд, придет на смену Пашиняну уже в этом году. И это будет правительство, способное возродить добрососедские отношения не только с Азербайджаном и Россией, но и с Турцией. Этот год, считаю, станет переломным для всего мира, в том числе и для Южного Кавказа", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева