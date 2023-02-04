Прекрасные личные отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем выводят сотрудничество на стратегический уровень

Источник: Агентство международной информации Trend

Сотрудничество между Сербией и Азербайджаном приобретает все большее стратегическое значение, в первую очередь благодаря прекрасным личным отношениям между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Вучичем.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью министр энергетики Республики Сербия Дубравка Джедович.

"Еще одной важной демонстрацией таких отношений является, в частности, прогресс в энергетическом сотрудничестве", - добавила министр, передает Day.Az.

Джедович добавила, что в дополнение к проведению интенсивных переговоров о сотрудничестве в газовом секторе, Сербия также выразила заинтересованность в получении дополнительных объемов электроэнергии из Азербайджана. Обсуждается стоимость передачи электроэнергии для достижения экономически выгодного решения.

"Планы импорта электроэнергии из соседних с Сербией стран, таких как Венгрия и Румыния, также представляют собой дополнительный импульс для наших планов по развитию сети передачи и регионального сотрудничества в энергетическом секторе", - сказала она.

Джедович рассчитывает, что стороны продолжат обсуждения по объемам газа, которые могут быть поставлены из Азербайджана в Сербию после завершения строительства газопровода Сербия-Болгария, и по другим темам, которые были подняты во время визита президента Сербии в Азербайджан в конце прошлого года, таким как возможность строительства газовых электростанций.

Как сказала министр, Сербия покроет одну треть потребности за счет азербайджанского газа.

"Сербия прилагает интенсивные усилия для диверсификации источников поставок природного газа, что является условием обеспечения нашей энергетической безопасности, независимости и получения возможности для импорта больших объемов газа. После завершения строительства газопровода Сербия-Болгария около трети потребности Сербии в газе можно будет обеспечить за счет поставок газа из Азербайджана, который станет одним из наших ключевых энергетических партнеров", - добавила она.

Джедович отметила, что работы по газопроводу Сербия-Болгария начались в феврале 2022 года, а завершение этих работ запланировано на конец этого года.

"Этим интерконнектором мощностью 1,8 млрд кубометров газа Сербия будет подключена к источникам газа, которые достигают Греции, в том числе к газовым месторождениям Каспийского региона и терминалу СПГ в Александропулосе", - пояснила министр.

По ее словам, Сербия может стать транзитной страной для азербайджанского газа.

Она отметила, что азербайджанский газ уже признан частью решения по диверсификации источников газоснабжения в Европе, но это касается и Сербии, и всего региона.

"Диверсификация поставщиков важна в первую очередь для достижения большей энергетической безопасности Сербии. Cтроительство газовых интерконнекторов в направлении других соседних стран открывает для Сербии возможности стать транзитной страной для поставок азербайджанского газа в другие страны региона и ЕС. ", - добавила Джедович.

Кроме того, по ее словам, Сербия намерена обсудить с Азербайджаном потенциальные проекты по возобновляемой энергетике.

"Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе является реальностью для всех стран, находящихся в процессе перехода на "чистую" энергию. В то же время это открывает возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Сербией и Азербайджаном, которое, однако, уже находится на высоком уровне в энергетической сфере", - сказала она.

Дубравка Джедович отметила, что Сербия в настоящее время работает над подготовкой стратегических документов, которые должны определить цели касательно доли ВИЭ в энергетическом балансе и сокращения выбросов вредных газов в ближайшие десятилетия.

"Мы также интенсивно работаем над совершенствованием законодательства, чтобы обеспечить увеличение мощностей по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а также их устойчивую интеграцию в энергосистему. Готовится план аукционов на строительство новых мощностей для выработки не менее 1000 МВт электроэнергии из ВИЭ в ближайшие несколько лет. Кроме того, приоритетом является строительство систем электропередачи в соседние страны посредством таких проектов, как Трансбалканский коридор", - пояснила министр.

Джедович отметила, что, поскольку Сербия и Азербайджан уже подписали Соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области энергетики и добычи полезных ископаемых, страна рассчитывает обсудить новые возможности сотрудничества и потенциальные проекты в области ВИЭ.