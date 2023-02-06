Традиции дашкакского идиотизма: последствия будут болезненными

Автор: Акпер Гасанов

Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Это афоризм Марка Твена помог очень многим вовремя прервать общение с носителями, мягко говоря, весьма своеобразного взгляда на реалии. И именно по причине признания правоты слов классика я не собираюсь спорить с очередным армянским торговцем иллюзиями.

Кто он? По большому счету, имя этого персонажа не так уж и важно. Ибо, столь же далекие от существующих реалий мысли часто озвучивают и иные армянские артисты политического шапито. Но, чтобы речь шла о конкретном, а не образном политическом паяце, уточню, что это член Верховного органа АРФ Дашнакцутюн, депутат от блока "Армения" Аргишти Геворкян.

Дело в том, что в РА проходит Всемирный молодежный конгресс АРФ Дашнакцутюн. Мероприятие продлится до 10 февраля. Проще говоря, это был слет партии, имеющей давние и позорные террористические традиции. Да, уже на первоначальном этапе своего становления, а речь идет о конце XIX века, эта партия ставила перед собой целью реализацию территориальных претензий к Османской Турции посредством "народной войны".

Иными словами, речь шла о сепаратизме. Точно о таком же, какой столетие спустя был взят на вооружение армянскими националистами с дашнаками в их числе для территориальных претензий на азербайджанские земли в Карабахе. Да и используемая до сих пор спекулятивная формулировка про "народ Нагорного Карабаха"- это все тот же элемент дашнакской идеологии, с ее постоянными территориальными претензиями к соседним государствам.

Также добавлю, что еще в позапрошлом веке дашнаки открыто заявили, что готовы использовать террор, как способ достижения поставленных целей. И они его использовали. Против азербайджанских и турецких дипломатов, государственных деятелей, против мирного, гражданского населения самых разных стран.

Достаточно вспомнить, что в 70-80-ые годы прошлого века армянский терроризм наводил ужас на всю Европу. И, что самое интересное, в Армении этими террористами гордятся. На примерах их преступлений воспитывают новые поколения армян. И вот, мы прямо сейчас увидели, как в привычном для махрового дашнака русле выступил и Аргишти Геворкян.

Он гордо изрек, что решение о проведении конференции в Сюникской области (Зангезур - ред) является важным сигналом врагам, которые смотрят на Сюник. Это он, как бы, на Азербайджан намекнул. Чем очень напомнил мужа-рогоносца из анекдота, который гордился тем, что выходил за начерченный любовником его жены круг на кухне, пока в спальной комнате его голову украшали тем, что носят олени.

Геворкян гордится тем, что пока он может что-то проводить в Сюнике. Ну и ладно. Мы же помним, что были времена, когда дашнаки и им подобные радостно танцевали на временно оккупированных территориях Азербайджана. Чем все закончилось? Тем, что в домах многих из них зазвучала музыка, которую они не услышали. Ибо, были уже одеты в "деревянный макинтош".

Так что, прокладка Зангезурского коридора, через область, которую армяне называют Сюником, состоится. Вопрос только во времени. Другое дело, что пока дашнакам можно еще нести ахинею. Вот и указанный нами персонаж завил, что армянская молодежь "может и должна зажечь факел борьбы в Нагорном Карабахе и Армении и встать на борьбу за Родину".

Что тут сказать? Дашнаки неисправимы. Они были, есть и будут распространителями армянских мифов, в основе коих лежат территориальные претензии к соседним странам и пропаганда терроризма, как способ достижения этих недостижимых целей. Они же, в конечном итоге, были и остаются могильщиками армянского государства.

Да, именно по причине пропаганды такой чуши Армения является самым классическим несостоявшимся государством. Она не в состоянии гарантировать свой суверенитет и свою независимость. Она копит внешний долг, достигший позорного уровня. Она сокращается в плане численности населения. Она самоизолировалась и живет, не видя света в конце тонеля.

Таковы реалии. Но их отчаянно пытаются игнорировать дашнаки, которые призывают что-то там зажечь на территории Азербайджана. Спорить с ними, как справедливо указал Марк Твен, не стоит. А вот использовать методы отрезвления - это можно. И я лично знаю, куда можно засунуть "факел борьбы за Карабах" любому дашнаку. Уверен, что не только я. Так что, лучше им не рисковать.