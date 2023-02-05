Сеанс саморазоблачения: в Ханкенди признали себя грабителями и лжецами

Автор: Акпер Гасанов

Когда ему выдали сахар и мыло,

Он стал домогаться селедок с крупой.

Типичная пошлость царила

В его голове небольшой.

Автором этого четверостишия под названием "Неблагодарный пайщик" является советский поэт Николай Олейников, который был редактором журналов "ЁЖ" (1928-1929), "Чиж" (1934, 1937) и других. А еще он писал под псевдонимами Макар Свирепый, Николай Макаров, Сергей Кравцов, Н.Техноруков, Мавзолеев-Каменский и Пётр Близорукий. Стих, указанный выше, был написан в 1932 году.

Но готовность играть роль советского пропагандиста не спасла его от печальной участи. Олейников был арестован в Ленинграде 3 июля 1937 года, обвинен в контрреволюционной деятельности и участии в троцкистской организации. В ноябре 1937 года он был заочно приговорён к расстрелу и казнен.Такая вот, типичная для того периода СССР, жизненная история.

А вспомнить четверостишие Олейникова я решил после знакомства с умозаключениями еще одного пропагандиста. На сей раз - из числа жителей Карабахского экономического района Азербайджана армянской национальности. Да, тех самых, которые более четверти века верили в миф под названием "арцах", лопнувший пузырь которого ставит их перед необходимостью выбора - принимать гражданство Азербайджана и оставаться жить в Ханкенди или же уехать оттуда, рано или поздно, держа в широких штанинах дубликатом малоценного груза паспорт Армении.

Да, армяне Карабахского экономического района Азербайджана обзавелись армянским паспортом на случай поездок за рубеж. Ведь, мифический "арцах" никто не признал. Вот и у молодого и прыткого пацанчика по имени Армен Мангасарян, который реально считает себя "министром социального развития и миграции" того, что не признано нигде и никем, наверняка есть армянский паспорт. И вот этот пацанчик решил сделать заявление, по сути своей очень созвучное со стихотворением "Неблагодарный пайщик" Олейникова.

Мангасарян сетует на то, что "из-за сложной экономической ситуации 5100 человек были лишены рабочих мест и доход". Мол, "из-за азербайджанской блокады более 700 работодателей не могут обеспечить сотрудников работой". Вот реально, "типичная пошлость царила, в его голове небольшой". Вроде как пытаясь в чем-то обвинить Азербайджан, он лишь выставил себя и всех карабахских сепаратистов в глупом свете.

Получается, что длящаяся уже почти два месяца акция азербайджанских активистов уже принесла пользу, уже имеет успех. Ведь, Азербайджан изначально заявлял о том, что из Карабахского экономического региона нашей страны в Армению отправлялись ископаемые, незаконно добытые на золоторудном прииске "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли".

И наши активисты совершенно законно и обосновано требуют доступа на наши месторождения, для проведения мониторинга. Но российские миротворцы препятствуют этому. Кстати, влиятельный журнал Forbes также подчеркивает, что отправленный из Москвы в Ханкенди олигарх Рубен Варданян незаконно добывает принадлежащие Азербайджану медь и золото.

То есть, мы видим подтверждение правоты заявлений и действий азербайджанской стороны как со стороны известного и солидного международного издания, так и со стороны...армянского сепаратиста, наделенного временными полномочиями. Просто Мангасарян, по своей дурости, рассказывает о масштабах грабежа. Вон, оказывается, сколько людей в Ханкенди питались за счет грабежа наших природных ресурсов!

Сейчас эта "лавочка" прикрыта. Но это ведь не решение проблемы, а лишь ее "заморозка". Вопрос может быть справедливо решен только после того, как в Ханкенди будет развеваться азербайджанский флаг и все месторождения в Карабахском экономическом районе перейдут под контроль Азербайджана. Даже официальный Ереван тут уже никак не может возражать против этого.

Ведь, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая и Карабахский экономический район нашей страны. Так что, месторождения, много лет незаконно эксплуатирующиеся армянскими и иными зарубежными дельцами, должны быть возвращены Азербайджану.

И Армен Мангасарян лишь в очередной раз доказал нашу правоту, сделав примитивное заявление. Причем, он умудрился ляпнуть еще и то, что так называемые "власти" "арцаха" предоставят финансовое содействие гражданам, потерявшим работу "из-за азербайджанской блокады". Чем доказал, сколь гигантские прибыли извлекались Рубеном Варданяном, а ранее и другими лидерами карабахских сепаратистов за счет грабежа наших месторождений!

Кто, после такого рода откровенно глупых признаний Мангасаряна, поверит в "гуманитарный кризис" в Ханкенди? Его нет и быть не может не только потому, что дорога на Армению из Карабахского экономического района существует, но и потому, что лидеры карабахских сепаратистов имеют все финансовые возможности для закупок продовольствия, медикаментов и всего необходимого.

Другое дело, что тому же Варданяну с руки держать тему "гуманитарного кризиса" в повестке дня, дабы неосведомленные жители разных стран прониклись сочувствием к ...сепаратистам. Помогают им в этом, надо признать, и всякого рода ангажированные политики, в том числе и в Европарламенте. Но тут вылезает на сцену Мангасаряна и, практически декламирую четверостишие Олейникова, выставляет всех их,а также и самого себя, полнейшими лжецами и идиотами. Молодец, Армен, продолжай в таком же духе!