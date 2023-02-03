"Грапарак" уполномочен обвинить: о чем не напишут очернители Азербайджана?

Автор: Акпер Гасанов

Здесь вам власть не советская, а соловецкая. Такими словами встречал заключенных сотрудник органов ВЧК-ОГПУ, первый начальник Соловецкого лагеря особого назначения Александр Петрович Ногтев. Чтобы показать, кто на островах хозяин, чтобы сразу же подавить волю к сопротивлению, убить все живое в человеке, оставив только инстинкт самосохранения, и для собственного развлечения, он из каждой партии новоприбывших собственноручно убивал одного-двух человек.

СССР давно уже канул в Лету, но нравы, близкие к тем, что царили в Соловецком лагере особого назначения, если верить армянским СМИ, царят ныне и в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Еще раз и особо подчеркну, что такие выводы напрашиваются из сообщений армянских СМИ.

К примеру, армянское издание "Грапарак" утверждает, что российские миротворцы устроили бизнес на Лачинской дороге. "Нам стало известно, что некоторые миротворцы тоже начали наживаться и перевозят часть грузов за соответствующую плату", утверждает издание. Даже этих строк, без подробностей, достаточно для возмущения действиями россиян.

Но в том-то и дело, что были озвучены и шокирующие детали. "Аппетит у них не маленький: с армянских бизнесменов, благотворителей, людей, пытающихся доставить товары первой необходимости населению Карабаха, за один грузовик берут до тысячи долларов. Сумма варьируется, берут от 20 тысяч драмов до нескольких сотен тысяч драмов, в зависимости от цены и количества груза", пишет армянское издание.

Вот так, совершенно открыто, армянское СМИ обвиняет российских миротворцев в том, что те занимаются банальным рэкетом. Коррупция там, согласно сообщению "Грапарак" зашкаливает. И за всем происходящим, в виде "крыши", стоит командующий временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил генерал-майор Андрей Волков. Иначе просто не может быть. Тот бизнес, о котором пишет "Грапарак", никак не может появиться без ведома Волкова.

То есть, как ни крути, армянское издание пишет ровно о том, о чем с первых дней начала акции азербайджанских активистов в Лачинском коридоре писали азербайджанские СМИ. А писали мы о том, что движение по Лачинскому коридору перекрыто вовсе не азербайджанскими активистами, а российскими миротворцами. И вот, "Грапарак" раскрывает одну из причин их действий. Это банальный сбор дани с армянских бизнесменов.

Нам остается напомнить, что азербайджанские активисты протестуют против того, что из Карабахского экономического региона Азербайджана в Армению отправлялось ископаемые, незаконно добытые на золоторудном прииске "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли". Они требуют доступа на наши месторождения, для проведения мониторинга. Но российские миротворцы препятствуют этому.

В этой связи укажу на то, что издание Forbes подчеркивает, что "Рубен Варданян, де-факто лицо Кремля в азербайджанском Карабахе, был сделан "государственным министром" региона". Также Forbes подчеркивает, что Варданян незаконно добывает принадлежащие Азербайджану медь и золото. То есть, снова мы видим подтверждение правоты заявлений и действий азербайджанской стороны.

Есть у нас право предположить, что эти действия российских миротворцев объясняются их вовлеченностью и в бизнес по незаконной добыче азербайджанских золота и меди? Безусловно. Другое дело, что об этом, как и об описанном "Грапарак" бизнесе российских миротворцев, не напишут и не заявят все те, кто привык лгать, обвиняя во всем Азербайджан.

Тут тебе и российские пропагандисты в широком ассортименте, и ангажированные депутаты Европарламента, и про-армянские сенаторы и конгрессмены в США, и депутаты французского Сената, и представители МИД разных стран. Все они, мягко говоря, сели в калошу. Вон, армянское же СМИ указывает на то, что Лачинский коридор блокируют российские миротворцы, дабы собирать дань с армянских бизнесменов.

Поездки которых в Ханкенди, пусть и через выплату дани российским миротворцам, обнуляют еще и миф о "гуманитарной катастрофе" в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Если имеет место поток машин из Армении в Ханкенди и обратно, а именно об этом пишет "Грапарак", то тиражировать далее этот бред о "голоде" в Ханкенди могут только совершенно беспринципные лжецы.

Что до всего остального, то все претензии армянской стороны должны быть адресованы не к Азербайджану, а к российским миротворцам. При этом, им всем нужно помнить, что россияне там временно. Стало быть, по истечению срока их пребывания на нашей земле, право и порядок будут восстановлены. Азербайджанские законы будут действовать и там. И армяне Карабахского экономического района, готовые принять эту данность, ощутят на себе все преимущества данного шага. Правда, конечно же, и об этом никогда не напишут все те. кто привык огульно обвинять Азербайджан во всем.