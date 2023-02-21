Обнародован объем оказанной Азербайджаном Турции гуманитарной помощи

Обнародован общий объем гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном в братскую Турцию в связи с разрушительным землетрясением в стране.

Как сообщает во вторник Day.Az, информация об этом размещена в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана.

Гуманитарная помощь доставлена в Турцию 15 самолетами, 395 грузовыми автомобилями и 25 железнодорожными вагонами.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.