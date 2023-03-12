Армянского прихвостня Лапшина унизили в прямом эфире

Далеко не секрет, что в Армении довольно долгое время питают особую ненависть к еврейскому народу. Причем ненависть эта пропагандировалась и на государственном уровне, и идеологически. Чего стоит один пособник фашистов Гарегин Нжде, которого чуть ли не боготворят в этой стране.

Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться с взглядами других, в моноэтнической стране все это сохраняется наряду с процветающим неонацизмом, имеющим исторические для армян корни. Как результат, сегодняшняя Армения является страной с наибольшим количеством призывов к антисемитизму в мире.

На этом фоне, удивительно, что есть некоторые представители еврейского народа, которые слепо поддерживают Армению. К таким относится небезызвестный провокатор и выскочка Александр Лапшин, продавший свою душу армянам.

Недавно он появился в ютубовском эфире Романа Цыпина, где попытался защитить армянство и обвинить Азербайджан, но нецеремонящийся автор канала задал ему один вопрос, после которого размазал продажного блогера по стенке.

"Тебя не печалило, когда армяне печатали в Jerusalem Post о "многовековой дружбе еврейского народа с армянским"? Это было в период 44-дневной Карабахской войны, когда были опубликованы целые страницы о "тысячелетней дружбе между двумя народами". Армяне всегда убивали евреев! Я говорю это, как человек, который из Азербайджана, регулярно был в Армении, ездил туда на совревнования, занимался спортом, мой отец ездил штудировать еврейскую общину, насчитываемую не более 1000 (на всю территорию Армении).

Те евреи, которые были на территории Армении, меняли свои фамилии на армянские, скрывали свое еврейство. Вы даже в репатриантах не увидите людей с еврейскими фамилиями", - подчеркнул Цыпин.

По его словам, более того, исторические отношения азербайджанцев к евреев действительно хорошие.

"Мы не жалуемся. Да были какие-то фазы, моменты, трудности в разные периоды. А где они не были? И они, по сравнению с другими, просто были идеальными. Мы жили в Азербайджане, ходили в синагогу, была маца, которую увозили в Украину и Россию вагонами из Баку. Мы делали Бар-мицву, одевали Маген Давиды, носили кипу, целовали мезузу. Такое отношение к евреям, которое есть в Азербайджане, не было ни в России, ни в Украине, ни в какой-либо другой республике Советского Союза", - заявил Роман Цыпин.

Тут Лапшин попытался перебить и рассказать о том, как "армянский квартал в Иерусалиме существует более 1500 лет", но сумел лишь разозлить автора канала.

"Не существует Армянский квартал в Иерусалиме 1500 лет. Его вообще не было. Ни один архитектор не скажет, что эти дома существуют столько лет. Это сказка, которую рассказывают армяне, а евреи закрывают глаза. Армяне впервые появились на территории Иерусалима, когда они устроили гражданскую войну на территории Османской Империи.

Не были они армянами. Это народ "хаи". Открой британскую энциклопедию и прочитай, кто такие армяне. Публикация от 1600-го года гласит, что армяне - это не этнос, а общество, которое не имело никакой национальной самоидентификации. Они украли топонимы, историю других народов, не имевшие к ним никакого отношения. Все это воровство.

Смазливый Лапшин, естественно, попытался не согласиться, на что Цыпин вновь справедливо возразил:

"Можешь не соглашаться, но это часть реальной истории. Не существовало такого народа - "армяне". Я понимаю, что ты обслуживаешь армянский сектор. Когда они стоят в Иерусалиме с плакатами, кричат "это наша древняя столица, наш древний город" и занимаются хулиганством, ты начинаешь полностью занимать их сторону, потому что платят. Армении, как государства, никогда не было в истории человечества. Открой Тору, Библию, Коран и ты увидишь подтверждение".

В общем, не получилось у бесчестного Лапшина отстоять интересы армянства лживыми провокациями. Его унизили правдой и фактами. Неутомимый производитель интернет-лапши Лапшин, именующий себя "блогером", который уже год зарабатывает себе на жизнь, эксплуатируя тему его ареста в Азербайджане.

В погоне за ускользающей популярностью и интереса к своей персоне, неудачник лезет из кожи, чтобы напомнить о себе. Ведь кушать хочется, к тому же и путешествовать на что-то нужно, чтобы поддерживать имидж "туристического блогера", а для этого идеально подходят армянские благодетели, готовые платить любому, кто не любит азербайджанцев. Вот и старается Лапшин привлечь к себе внимание хотя бы антиазербайджанской трескотней, рассказывая сказки о "великой Армении" и "древнейшем армянском народе". Он низко пал, фактически пропагандируя ненависть к евреям, но Цыпин указал, что необходимо всерьез отнестись к антисемитизму, который с каждым годом становится сильнее в Армении, ткнув собеседника лицом в сказанную им наглую ложь.