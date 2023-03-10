В течение 2023 года в Губадлы и Зангилане планируется строительство нескольких сел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев, в пятницу на заседании рабочей группы по вопросам энергоснабжения Министерства энергетики Азербайджана.

По его словам, в этих районах приоритетными задачами является строительство, в первую очередь, социальной инфраструктуры.

"Речь идет о школах, больницах, дорогах", - отметил Гаджиев.

Далее он сообщил, что строительство железной дороги Горадиз-Агбенд завершено на 38 процентов, сдан в эксплуатацию Зангиланский аэропорт, а также продолжается строительство других автомобильных дорог.

Кроме того, по его словам, продолжаются переговоры о строительстве в Джебраиле подстанции мощностью 240 мВт.

"Построены и отремонтированы ряд других мелких ГЭС", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что в Зангилане уже проживают 420 человек (86 семей), и мероприятия по дальнейшему переселению продолжаются.