Минобороны Армении взяло на себя роль "армянского радио"

"Армянское радио", как всегда, отличилось, распространив явную и грубо сколоченную дезинформацию о якобы пленении азербайджанской стороной некоего заблудившегося армянского солдата и расстреле нашими военнослужащими российских военных, пытавшихся освободить армянина. Такой сюжет придуман, что сгодится для боевика.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По словам полковника запаса, у него, как человека военного, сразу возникли вопросы к сообщению Минобороны Армении. В первую очередь, относительно того, как этот армянский солдат вообще умудрился оказаться на азербайджанской стороне.

"Армянский агитпроп, выдумывая, совершенно не заботится о достоверности деталей. Тот, кто хоть немного разбирается в этом вопросе, понимает, что армянский солдат ехал на транспортном средстве и, даже если заблудился, он мог двигаться только по дороге, а все дороги на линии соприкосновения войск заминированы и по ту, и по эту сторону границы. Поэтому военный транспорт, на котором ехал военнослужащий, почти наверняка попал бы на мину. Далее было заявлено, что двое каких-то российских военнослужащих договорились с нашими, чтобы забрать якобы пленного, пришли и были расстреляны. Во-первых, наше Минобороны сразу официально опровергло армянскую ложь и заявило, что на азербайджанской стороне не заблудившегося, не взятого в плен армянского военнослужащего нет. Это значит, что никакой договоренности быть не могло - не о чем было договариваться. И, во-вторых, Азербайджанская армия никогда не открывает огонь по парламентерам и переговорщикам. Армянской стороне это должно быть известно лучше всех. И вообще, где логика? Договориться, назначить встречу, чтобы расстрелять? Минобороны Армении уже сообщило, что солдат нашелся в результате поисково-спасательных работ. Интересно было бы услышать, какие такие поисково-спасательные работы могли проводить на территории Азербайджана армянские военные? Ложь в каждом слове", - сказал Рамалданов.

Наш собеседник отметил, что армянская сторона уже сама опровергла свою ложь, однако дезинформация двое суток гуляла по медиапространству. И сделано это было с определенными целями. Преследуемые армянской пропагандой цели ясны как день, считает военный эксперт. Такого рода "новости" распространяются для того, чтобы ввести в заблуждение аудиторию, создать определенные условия, которые позволят Армении оправдать свои провокации и перевести стрелки на Азербайджан.

"Кроме того, мы знаем, что в Армении на границе работает непонятно кем санкционированная и несогласованная с Азербайджаном европейская мониторинговая группа, которая, как они сами говорят, раз в неделю отправляет секретную информацию в Брюссель. Думаю, что если это так, эта дезинформация должна будет попасть с прочими сообщениями в Брюссель. В отличие от опровержений. Для этого все и делалось.

Мы, конечно, рады, что все хорошо закончилось и инцидент исчерпан. Но это не последняя ложь "армянского радио", роль которого взяло на себя Минобороны Армении. Что касается МО Азербайджана, то наше оборонное ведомство всегда подходило и подходит к вопросам со всей ответственностью, никого не вводя в заблуждение", - сказал полковник запаса.

Лейла Таривердиева